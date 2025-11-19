САЩ искат Украйна да приеме мирния им план, отстъпвайки територия и част от оръжията си, твърдят източници

Два източника твърдят, че САЩ искат Киев да приеме мирния им план.

Планът предвижда Украйна да се откаже от територии и част от оръжията си, твърдят източници.



САЩ са дали сигнал на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвената от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия, която предлага Киев да се откаже от територия и част от оръжията си, заявиха двама души, запознати с детайлите, предава Ройтерс.

Източниците, които пожелаха да останат анонимни поради деликатността на въпроса, заявиха, че предложенията включват, наред с другото, намаляване на размера на украинските въоръжени сили. Вашингтон иска Киев да приеме основните точки, казаха те.

Такъв план би представлявал сериозен удар за Киев, който се сблъсква с по-нататъшни териториални завоевания на Русия в източна Украйна, а Зеленски се бори с корупционен скандал, в резултат на който днес парламентът уволни министрите на енергетиката и правосъдието.

Белият дом отказа да коментира въпроса. Държавният департамент на САЩ не е направил още коментар.

Високопоставен украински служител по-рано заяви пред Ройтерс, че Киев е получил „сигнали“ за набор от предложения на САЩ за прекратяване на войната, които Вашингтон е обсъдил с Русия. Украйна не е имала роля в подготовката на предложенията, каза източникът.

Зеленски, който днес проведе преговори в Турция с президента Тайип Ердоган, трябва да се срещне с представители на американската армия в Киев в четвъртък. Днес на срещата не е присъствал Стив Уиткоф, макар първоначалната информация да беше такава.

Признаците за подновен натиск от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната предизвикаха най-големия скок в цените на украинските държавни облигации от месеци насам.

От срещата в Истанбул през юли не са провеждани преки преговори между Киев и Москва, а руските сили продължават да водят почти четиригодишната война в Украйна, като убиха 25 души при удари през нощта.



Усилията за възобновяване на мирните преговори изглежда набират скорост, въпреки че Москва не показва признаци, че ще промени условията си за прекратяване на войната.

Руският президент Владимир Путин отдавна изисква Киев да се откаже от плановете си да се присъедини към военния алианс НАТО, воден от САЩ, и да изтегли войските си от четири провинции, които Москва претендира да са част от Русия. Москва не е дала никакви индикации, че е отстъпила от някое от тези изисквания, а Украйна заявява, че няма да ги приеме.

Руските сили контролират около 19% от украинската територия и напредват, като същевременно извършват чести атаки срещу украинската енергийна инфраструктура с наближаването на зимата.

Зеленски заяви във вторник, че се готви да „възроди преговорите“ и да обсъди с Ердоган как да се постигне „справедлив мир“ в Украйна.

„Да направим всичко възможно, за да приближим края на войната, е най-важният приоритет на Украйна“, каза той.

Турция, член на НАТО, която поддържа близки отношения както с Киев, така и с Москва, беше домакин на първия кръг мирни преговори в първите седмици на войната през 2022 г. – единствените такива преговори до тази година, когато Тръмп стартира нова инициатива за прекратяване на военните действия.

Кремъл заяви, че руските представители няма да участват в преговорите в Анкара в сряда, но че Путин е отворен за разговори с САЩ и Турция относно резултатите от дискусиите.

Днес, позовавайки се на американски служител с директни познания по въпроса, Axios съобщи, че новият план на САЩ предвижда Украйна да предостави на Москва част от източна Украйна, която в момента не контролира, в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ за Киев и Европа срещу бъдеща руска агресия.

Европейски дипломат, коментирайки предполагаемите нови предложения на САЩ, заяви, че те могат да бъдат поредният опит на администрацията на Тръмп „да притисне Киев в ъгъла“, но добави, че не може да има решение, което да не взема предвид позицията на Украйна или тази на европейските съюзници на Вашингтон.

Друг европейски дипломат заяви, че предложението Украйна да съкрати армията си изглежда по-скоро като руско искане, отколкото като сериозно предложение.

Делегация на САЩ, водена от министъра на армията Дан Дрискол, е в Киев на „мисия за установяване на фактите“, съобщи американското посолство в Киев.

Главнокомандващият армията генерал Ранди Джордж също е в делегацията и той и Дрискол ще се срещнат със Зеленски в четвъртък, съобщи за Ройтерс човек, запознат с въпроса.

Допълнителна информация от Хюсеин Хаятсевер в Анкара, от редакциите в Москва и Истанбул, Джон Айриш в Париж; Текст от Тимъти Херитейдж и Гарет Джоунс, редакция от Джон Бойл