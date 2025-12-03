Парламентът отхвърли предложението на Радев за референдум (обновена)

Работата на парламента забуксува на първа точка от дневния ред, която се отнася до предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото. Депутатите излязоха в почивка три пъти, защото не успяват да се свържат с президентската институция, която трябва да изпрати представител да изчете мотивите.

След като депутатите преминаха към разискване по точката, без представяне на мотивите, очаквано те отхвърлиха искането на държавния глава за референдум за въвеждане на еврото от 2026 г.

Против гласуваха 135 народни представители (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ, един от АПС), 81 бяха "за" ("Възраждане", един от БСП, ИТН, АПС, МЕЧ, ''Величие''), а трима се въздържаха.

Точката беше предложена от "Възраждане".

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които се включват задължително в дневния ред на пленарното заседание.

На 28 ноември, петък, председателката на парламента Рая Назарян е разпоредила документите от президентството да бъдат обсъдени в четири комисии - по конституционни и правни въпроси, по бюджет и финанси, за прякото участие на гражданите и по европейските въпроси, за да бъде подготвено за гласуване в пленарна зала.

Бившата председателка на НС Наталия Киселова върна предложението на държавния глава към президентската институция, определи го като противоконституционно и отказа да допусне до зала обсъждането му по същество.

Конституционният съд обаче постанови, че Киселова е нарушила Конституцията. Сега Назарян се съобрази с решението на КС и прiдвижи процедурата по гласуване.

Наскоро имаше спор между "Възраждане" и ГЕРБ дали въобще референдумът на Радев може да бъде обсъждан, тъй като с отказа от разглеждането му през май, казусът изобщо не стоял на масата.

След като депутатите гласуваха програмата за работа на Народното събрание и три парламентарни групи изчетоха декларации от трибуната в пленарна зала, председателката на парламента даде 30 минути почивка.

При връщането на народните представители в залата, Назарян обясни, че единствено президентската институция може да представи мотивите към предложението.

"Сутринта на председателски съвет попитах партията, която прави предложението ("Възраждане"- б.р.) дали имат осигурен представител, те казаха, че са разговаряли с тях и очакват име. След това ги уведомиха, че желаят да бъдат потърсени от кабинета на председател, което беше направено веднага след обявяването на почивката от 30 минути. Те отговориха, че им трябват deset минути, за да кажат кого ще изпратят. 25 минути по-късно никой не ни отговаря. Считам, че не можем да чакаме повече, защото от 8:00 часа сутринта президентството е уведомено. Ако някой желае да чакаме още, може да поиска почивка, ако не, ще преминем към разискванията без представяне на мотивите", каза Рая Назарян.

От МЕЧ поискаха половин час почивка, но председателката на НС даде 15 минути, в които обяви, че ще направи опит да се свърже отново с президентството. И този опит обаче се оказа неуспешен. Тя предложи да се премине към обсъждане, но Красимира Катинчарова от "Величие" поиска 15 минути почивка, след които пленарната зала премина към дебат.

В него се вклюиха депутати от "Възраждане", "Величие", МЕЧ и ПП-ДБ. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов настоя, че референдум трябва да има, колегата му Ангел Славчев заяви, че сме влезли в еврозоната с "фалшиви данни от НСИ".

Йордан Иванов от ДБ подчерта, че отказът да дойде представител на президента е неуважение към върховния орган на България - Народното събрание и се обърна към депуттатите на Костадинов - "още при формирането на този въпрос самите вие излъгахте всички, които са се подписали - ясно е от началото, че провеждането на такъв референдум е противоконституционно".

След това няколкото депутати от "Възраждане" излязоха пред трибуната и разпънаха транспарант на "Движение 23 септември", на който пише: Референдум за лева! Не на еврото! 23/09". Председателят Рая Назарян им направи забележка да го приберат.

"Снимахте се вече, всички го видяха, тези неща не са позволени", добави тя.

Президентът поиска провеждане на референдума с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 година?“ в началото на май. Предложението му дойде едва месец преди очаквания положителен доклад от Европейска комисия, който да даде зелена светлина за България за присъединяване към еврозоната от 1 януари.

Парламентът веднъж вече отхвърли инициативата на "Възраждане" за провеждане на референдум за еврото, а след това Конституционният съд потвърди това решение.