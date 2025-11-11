Неподдържани и изоставени съоръжения в реките създават риск от наводнения и застрашават речните екосистеми

В цялата страна има нефунциониращи, изоставени и с неясна собственост, но потенциално опасни речни бариери и корекции на реките, съобщава природозащитната организация WWF България. Повечето от тях са изградени преди 1989 г. Те варират от малки съоръжения като прагове и бентове, които могат да задържат вода и наноси, до неизползвани съоръжения за водохващане, воденици и малки водноелектрически централи. Бариерите възпрепятстват миграцията на рибите и фрагментират местообитанията им. С времето това може да унищожи цели рибни популации. Натрупването на застояла вода над бариерите често води и до натрупване на замърсители. В резултат страдат както речните екосистеми, така и местните общности, които губят възможности за препитание, риболов, отдих и устойчив туризъм.

Само по поречието на Лом бяха идентифицира над 40 речни бариери, повечето от които отдавна не носят полза, но вредят на реката и местните хора, като създават риск от наводнения и намаляват качеството на водата и рибните популации. Всички те попадат в защитени зони от европейската мрежа Натура 2000 или в защитени територии по смисъла на българското законодателство и нарушават природозащитните цели на съответните зони и територии, дефинирани от Министерството на околната среда и водите. Това сочи ново проучване на WWF, изготвено в рамките на проект за възстановяване на река Лом, финансиран по програма Open Rivers (Свободни реки).

„Все още срещаме разбирането, че щом едно съоръжение е изградено в миналото, то задължително е полезно и днес. Истината е, че част от тези речни корекции и бентове, построени през 70-те и 80-те години, не са поддържани и вече не изпълняват първоначалната си функция. Някои от тях дори създават риск – например, когато са полуразрушени, те променят посоката и силата на речното течение по непредсказуем начин и създават опасност от ерозия, увреждане на защитна инфраструктура (диги) и са предпоставка за сериозни наводнения. Съвременните разбирания за управление на реките показват, че връщането към по-естествено състояние на речното корито, когато реката има достатъчно място да се разлива при високи води и няма препятствия по пътя си, е по-безопасно и по-устойчиво както за хората, така и за природата.“ Това каза Стоян Михов, еколог и ръководител на програма „Води“ във WWF България.

Къде са рисковите участъци по поречието на Лом?

Идентифицираните от WWF над 40 речни бариери се намират в областите Монтана и Видин. Те попадат в две защитени зони от Натура 2000 (защитени зони „Река Лом“ и „Западна Стара планина и Предбалкан“) и в защитена местност „Река Лом“. Съществуването им възпрепятства миграцията на защитени от закона рибни популации – като големия щипок и малката кротушка – и противоречи на заложената от българските институции цел на поддържане на свързаност на местообитанието на тези и други видове.

Проучванията на WWF се фокусираха върху два участъка с голяма концентрация на речни бариери, част от които в голяма степен са непреодолими за рибите и възпрепятстват миграцията и размножаването им. Други предизвикват ерозия и изместване на речното корито, което създава риск от наводнения. Първият участък обхваща каскадата от прагове и бентове между село Замфир и квартал Момин брод на град Лом, а вторият — бариерата край махала Фалковец при село Яньовец.

Участък с висока концентрация на бариери между с. Замфир и кв. Момин брод на гр. Лом. Между с. Трайково и вливането на р. Лом в Дунава е извършена корекция на реката с дължина 3км – изправяне на меандър.





Участък с висока концентрация на бариери в близост до махала Фалковец при с. Яньовец. В района се намира съоръжение за водохващане, което не функционира.

„Голяма част от бариерите по Лом не изпълняват първоначалните си функции, а на места дори влошават проводимостта на реката и увеличават риска от наводнения. Премахването им – започвайки от устията към по-горните участъци – би имало бърз и осезаем положителен ефект върху биоразнообразието. По този начин ще се възстанови връзката с Дунав и ще се създадат условия за стабилност на рибните популации в цялото течение на реката.“ Това каза Диана Бакалова, старши експерт „Водни политики“ във WWF.

Изследването на речните бариери по поречието на Лом е част от дългогодишната работа на WWF България за опазване на сладководните ресурси и намаляване на риска от наводнения.

Проектът „Идентифициране на бариери за премахване, с цел свързване на богатата на биоразнообразие река Лом с река Дунав“ е финансиран по програма Open Rivers. (Програма “Свободни реки”). Целта на проекта е да се създадат условия за свободна миграция на рибите и да се подобри общото екологично състояние на реката, без това да води до социални или икономически негативи за местните общности. у Така Лом може да се превърне в пример за това как хората и природата могат да печелят заедно.