Кремъл щастлив, че Тръмп не го смята вече за пряка заплаха

Кремъл приветства хода на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да преразгледа стратегията си за национална сигурност и да спре да нарича Русия "пряка заплаха".
Това обяви говорителят Дмитрий Песков, цитиран от БТА.
Новата стратегия променя подхода, който прави Москва основна заплаха, приет след анексирането на Крим и нахлуването в Украйна, и търси по-мек тон и сътрудничество.
"Сметнахме това за положителна стъпка", каза Песков, но уточнява, че по-широки заключения ще има след общ преглед.
Визията на Тръмп за външната политика се определя като "гъвкав реализъм" в документа. Цел е и да се възстанови "стратегическата стабилност" с Москва.
07.12 2025 в 13:58
Само да не му се наложи да учи китайски на перчема, че на тия години резил..
Русия и Китай провеждат съвместни учения за противоракетна отбрана на руска територия
Китай и Русия проведоха третия кръг от съвместни учения по противоракетна отбрана на руска територия в началото на декември, съобщи китайското министерство на отбраната.
Източник: Ройтерс ; Министерство на отбраната на Китай
Както отбелязва Ройтерс, Русия и Китай подписаха споразумение за стратегическо партньорство „без ограничения“. Цитат от Ройтерс: „И двете страни изразиха загриженост относно плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да изгради противоракетен щит „златен купол“ и заявеното от него намерение да възобнови изпитанията на ядрени оръжия след прекъсване от повече от 30 години.“
07.12 2025 в 12:21
07.12 2025 в 12:15
07.12 2025 в 10:26
Краснов
