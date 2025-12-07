Кремъл щастлив, че Тръмп не го смята вече за пряка заплаха

Кремъл приветства хода на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да преразгледа стратегията си за национална сигурност и да спре да нарича Русия "пряка заплаха".

Това обяви говорителят Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

Новата стратегия променя подхода, който прави Москва основна заплаха, приет след анексирането на Крим и нахлуването в Украйна, и търси по-мек тон и сътрудничество.

"Сметнахме това за положителна стъпка", каза Песков, но уточнява, че по-широки заключения ще има след общ преглед.

Визията на Тръмп за външната политика се определя като "гъвкав реализъм" в документа. Цел е и да се възстанови "стратегическата стабилност" с Москва.