Кремъл щастлив, че Тръмп не го смята вече за пряка заплаха

OFFNews 07 декември 2025 в 10:05 945 4
Дмитрий Песков

Снимка Архив
Дмитрий Песков

Кремъл приветства хода на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да преразгледа стратегията си за национална сигурност и да спре да нарича Русия "пряка заплаха".

Това обяви говорителят Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

Новата стратегия променя подхода, който прави Москва основна заплаха, приет след анексирането на Крим и нахлуването в Украйна, и търси по-мек тон и сътрудничество.

"Сметнахме това за положителна стъпка", каза Песков, но уточнява, че по-широки заключения ще има след общ преглед.

Визията на Тръмп за външната политика се определя като "гъвкав реализъм" в документа. Цел е и да се възстанови "стратегическата стабилност" с Москва.

    Коментари
    3060

    4

    helper68

    07.12 2025 в 13:58

    -0
    +6
    Перчема 'миролюбец'' ги подкрепя, а те му смеят в лицето..:(
    Само да не му се наложи да учи китайски на перчема, че на тия години резил..
    Русия и Китай провеждат съвместни учения за противоракетна отбрана на руска територия
    Китай и Русия проведоха третия кръг от съвместни учения по противоракетна отбрана на руска територия в началото на декември, съобщи китайското министерство на отбраната.
    Източник: Ройтерс ; Министерство на отбраната на Китай
    Както отбелязва Ройтерс, Русия и Китай подписаха споразумение за стратегическо партньорство „без ограничения“. Цитат от Ройтерс: „И двете страни изразиха загриженост относно плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да изгради противоракетен щит „златен купол“ и заявеното от него намерение да възобнови изпитанията на ядрени оръжия след прекъсване от повече от 30 години.“

    47

    3

    Октим

    07.12 2025 в 12:21

    -0
    +6
    Не бих искал да знам какво прави в момента духа на Рейгън, ако от онзи свят има някакво виждане ...

    1005

    2

    Шпагата

    07.12 2025 в 12:15

    -0
    +6
    Язък ,засега нищичко няма да видим от приключенията на младия Тръмпунгер в Москва,... показани от кгбпикчърс....

    2970

    1

    Джендо Джедев

    07.12 2025 в 10:26

    -0
    +8
    "Служу Советскому Союзу!"

    Краснов

     