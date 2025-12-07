НОИ одобри проектобюджета на ДОО за 2026 г.

Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) е одобрен единодушно от Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Това съобщиха след края на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, предаде БТА.

Преди началото на заседанието социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че в план-сметката на ДОО за 2026 г. се запазват социалните разходи. А президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изрази някои резерви.

По думите на Димитър Манолов проектобюджетът на ДОО е бил приет с "всички скърцания на зъби“. За пореден път, по думите му, е било обещано, че следващия път разговорите ще започнат по-рано, но според него и тогава ще е по същия начин.

За нас е важно, когато на един работник се удържа осигуровка, част от нея отива в ДОО, друга в пенсионните фондове, има и трети стълб на доброволно пенсионно осигуряване, ние искаме да гледаме в комплект трите стълба всички мерки как да развиват тази система, как тя да работи за всички нас, изтъкна Минчева.

"Увеличаването на пенсионната вноска през 2027 г. и 2028 г., както е разписано в тригодишната прогноза, е въпрос на дебат който ще водим, когато се представи пътната карта", изтъкна зам.-председателят на БСК.

Делян Добрев, снимка: БГНЕС

"Новия бюджет има всичко, което иска протестът"

„От него отпаднаха всички увеличения на осигуровки, на данък дивидент, тоест всичко, което иска протестът, го има в новия бюджет“, коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

Той подчерта, че новият бюджет е с изненадващ синхрон между работодатели и синдикати: „Всички промени са подкрепени както от работодателите, така и от синдикатите. Няма никой в тази държава, който е на институционално ниво и да е против този бюджет“.

Според него, ако хората протестират в сряда, вероятно ще е срещу нещо друго, а не срещу бюджета.

Добрев също така опроверга, че е има отлагане с една година на належащи промени.

„В средносрочната рамка е записано, че вероятно от 2027 г. ще има увеличение с 1% на осигуровката, но това е прогноза. Ние сега не правим бюджет за 2027, а за 2026 г. И в него няма увеличение на осигуровките, няма увеличение на данъците, няма СУПТО. Всичко, което искаше протестът, в сегашния вариант на бюджета фигурира“, обясни депутатът от ГЕРБ-СДС, цитиран от БГНЕС.

Той подчерта, че много голяма част от протестиращите дори не са чели бюджета. „Бюджетът освен таблици има и описателна част. Там в разказвателен вид е обяснено какво се прави в бюджета. Препоръчвам на всички преди да излязат да протестират да го прочетат“, добави Добрев.

Депутатът от ГЕРБ-СДС заяви, че ако бюджетът не бъде приет навреме, винаги има план Б - може да се действа с удължителен закон.

„На този етап не виждам опасност бюджетът да не бъде приет до 1 януари, освен ако парламентът не бъде блокиран и не бъде затруднена неговата работа“, каза той.

Какви са промените

БГНЕС припомня, че в новия проектобюджет за 2026 г., представен от Министерството на финансите, са направени ключови промени. Очаква се той да бъде внесен в Народното събрание на 8 декември.

В новия вариант не фигурира вдигането на данъците и осигуровките, също така орязана е част от програмата за инфраструктурни проекти.

Отпада увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.

Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%, което бе предвидено от 1 януари 2026 г. Предвижда от 1 януари 2027 г. тя да се увеличи с 1 пункт, а от 1 януари 2028 г. - с два процентни пункта.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

Отпада изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).

Отвързва се определянето на заплатите от автоматичните механизми в сектори като МВР, отбрана и висше образование.

Капиталовата програма, от която се финансират различни инфраструктури проекти ще бъде намалена със 750 милиона евро.

Много важен акцент в новото предложение е оптимизацията на администрацията с трайно незаетите щатни бройки - 5500 бр., както и че изпълнителната власт си замразява възнагражденията за 2026 г. на нивата от 2025 г., а от 2027 г за нея се прилага общата политика за доходите, както на останалите в публичния сектор, а не обвързана автоматично със средната работна заплата.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0% от БВП през 2026 г., 2,8% от БВП през 2027 г. и 2,4% от БВП през 2028 г. Запазването на нивото на дефицита в рамките на ограниченията гарантира осигуряването на редица разходни политики, обезпечени със съответните приходни мерки.

Размерът на общите разходи по КФП по годините от периода е съответно 54 051,9 млн. евро през 2026 г., 55 091,2 млн. евро през 2027 г. и 58 007,1 млн. евро през 2028 г.

През периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2026 г. е заложен в размер на 2,4 млрд. евро.