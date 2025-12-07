Мрачен ден, но не необичайно

Очаква ни мрачен ден, но само в източните райони ще вали.

Ще е облачно, а в низините - мъгливо.

Ще духа до умерен вятър, но по морето ще е силен.

Температурите няма да се променят драстично - минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 6° и 11°.

В София минималната температура ще е около 4°, максималната - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно и с прекъсвания ще превалява дъжд. Термометърът ще показва най-много 11°-12°.

В планините ще е облачно, но ще е почти без валежи.