Мрачен ден, но не необичайно

OFFNews 07 декември 2025 в 07:52 524 0
Времето

Очаква ни мрачен ден, но само в източните райони ще вали.

Ще е облачно, а в низините - мъгливо.

Ще духа до умерен вятър, но по морето ще е силен.

Температурите няма да се променят драстично - минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 6° и 11°.

В София минималната температура ще е около 4°, максималната - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно и с прекъсвания ще превалява дъжд. Термометърът ще показва най-много 11°-12°.

В планините ще е облачно, но ще е почти без валежи. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Тръмп и митата: Как промениха световната икономика? (епизод 3)