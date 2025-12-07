Частичното бедствено положение в Созопол все още е в сила

Частичното бедствено положение след обилните валежи вчера е все още в сила в община Созопол - село Зидарово, повредена е и инфраструктура.

Днес сутринта отново се включи системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Семейство бе евакуирано заради скъсана дига на река. В региона продължава да вали, макар и много по-слабо, отколкото в събота.

Все още е в сила обявеното частично бедствено положение в община Созопол - за село Зидарово, където беше повредена инфраструктура. 

Село Ново Паничарево бе една от критичните точки и имаше опасност от наводнение на къщите, които са в близост до река Ропотамо.

"За щастие обстановката се нормализира. Метеорологичните условия също се подобриха", посочи кметът на Приморско Иван Гайков пред Нова тв.

Той подчерта, че едно от най-критичните места на река Ропотамо е преливникът на язовир "Ново Паничарево".

"Предвид обилните валежи устоите на мостовите съоръжения, както и коритата на реката, бяха поставени на изпитание. От преливника водата е близо 150 000 литра в секунда по данни на ВиК, което създава изключителна опасност. Като по чудо се разминахме в събота без жертви и без сериозни инфраструктурни щети", подчерта градоначалникът.

По думите му община Приморско може да се справи с понесените поражения на инфраструктурата.

"Но сериозният проблем се появява тогава, когато водата повлече земна маса и дървета или клони", уточни Гайков.

И допълни, че на фона на продължаващите валежи - дежурни екипи на община Приморско, пожарната, дори и "Гражданска защита", патрулират в района.

"В неделя бяхме предвидили място, което да подслони при нужда бедстващи – със сухи пакети и завивки. За щастие не се наложи, но сме в постоянна готовност при необходимост да окажем съдействие", обясни кметът на Приморско.

