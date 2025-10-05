Излъга ли екоминистърът за Елените?

Твърдението на министъра на околната среда и водите Манол Генов, че във вилно селище "Елените" няма река, а само сухи дерета не отговаря на истината, твърдят от сайта Factcheck.bg.

Какво проказва проверката на фактите

Не е вярно, че през вилното селище Елените не преминава река. Река Дращела е отбелязана както в кадастъра, така и в плана за управление на речните басейни „Черноморски район“. При сравнение на сателитни снимки се вижда, че през 2010 г. са построени множество хотели и вили в имоти , през които дотогава е текла река.

На 3 октомври министърът на околната среда и водите Манол Генов даде брифинг в Министерския съвет във връзка с кризисната ситуация по Черноморието. Той коментира наводнението във вилното селище Елените, община Несебър, където загинаха четирима души.

„В района на Елените интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Там няма река, а няколко сухи дерета. Разпоредих проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, за да се установи дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района, са съгласувани”, каза министър Генов.

Твърдението, че в района на Елените няма река е невярно. На сайта на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са публикувани плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в района. Приложение 1.2.4.1 на ПУРБ (2022-2027) представлява списък на повърхностните водни тела. В него е включена река Дращела и е записано, че тя продължава „от извора до вливане в Черно море при ВС Елените“.

Уточнено е, че тя спада към речния басейн Севернобургаски реки и по тип принадлежи към „малки и средни черноморски реки“. Уникалният номер на повърхностното водно тяло е BG2SE500R012, а водосборът ѝ обхваща 28,34 квадратни километра.

Карта на основните речни басейни в Черноморски район, публикувана в ПУРБ „Черноморски район“ 2022-2027. Река Дращела е оградена с червено.

Проверка в кадастъра показва, че река Дращела е отбелязана и там. В началото на вилното селище откъм планината реката е обособена в поземлен имот 11538.506.3. Посочено е, че става дума за публична държавна собственост. „Вид територия Урбанизирана, НТП Водно течение, река, площ 2687 кв. м“, се посочва още в кадастъра. Този имот обаче граничи с частни имоти, през които видно от картата преминава водното течение. Последният поземлен имот с начин на трайно ползване „водно течение/река” е близо до плажа и има идентификационен номер 11538.506.39.

Преглед на сателитни изображения на платформата Google Earth показват, че в началото на селището реката влиза под мост и минава под нивото на улицата.

На сателитните снимки реката се появява отново на плажа, където се влива в морето.

Вляво: Снимка от пролетта на 2018 г., когато реката е сравнително пълноводна и ясно се вижда къде се влива в морето. Вдясно: Снимка от лятото на 2024 г., следата от реката е едва забележима.

От архива на платформата става ясно, че реката е с непостоянен отток и през летните месеци обикновено е пресъхнала. Това се потвърждава и от отговор на парламентарен въпрос от 20 август 2024 г. на тогавашния министър на околната среда и водите Петър Димитров до народния представител Димитър Найденов. Министърът посочва, че е направен обход на река Дращела/Козлука от Басейнова дирекция „Черноморски район“, при който е установено, че същата е „без отток към момента, наблюдават се мокри следи, които не достигат до крайбрежните морски води“.

Преглед на архива показва, че по-голяма част от застрояването по течението на реката се случва през 2010 година. На сателитна снимка от 31 декември 2009 г. се вижда, че мястото само е подготвено за строителство, но все още няма сгради, а коритото на реката е ясно очертано и непрекъснато. Следващата снимка в платформата е от 6 ноември 2010 г., когато вече са построени множество хотели и вили, а коритото на реката не може да бъде забелязано.

Вляво: Снимка от 31 декември 2009 г. показва, че коритото на реката все още не е застроено. Вдясно: 10 месеца по-късно, на 6 ноември 2010 г., ситуацията вече е променена и са построени десетки нови сгради.

Видео от въздуха от наводнението в Елените от 3 октомври, при което загинаха трима души, показва, че най-голямата водна маса се стича именно по трасето, в което някога се е намирало коритото на река Дращела, наричана също и Козлука. Според неофициалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология в Бургас са отчетени над 100 литра валежи на квадратен метър. В медиите се говори дори за количества от между 200 и 400 литра на квадратен метър. Ключов фактор освен количеството валежи е и площта на водосборния район на реката, който в случая на Дращела е 28 квадратни километра според данните на на Басейнова дирекция.

Проверено

Не е вярно, че през вилното селище Елените не преминава река. Река Дращела е отбелязана както в кадастъра, така и в плана за управление на речните басейни „Черноморски район“. При сравнение на сателитни снимки се вижда, че през 2010 г. са построени множество хотели и вили в имоти, през които дотогава е текла реката.