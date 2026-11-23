Денят на благодарността е един от най-обичаните празници в САЩ. Всяка година в последния четвъртък на ноември милиони американци се събират със семействата си, за да споделят празничната трапеза, на която традиционно присъстват печена пуйка, картофено пюре, сос от червени боровинки и тиквен пай. За много семейства обаче има още един задължителен елемент от празника и традицията - американският футбол.

На 26 ноември традицията отново ще бъде спазена с три мача от Националната футболна лига (НФЛ), които ще се играят последователно през деня и вечерта. Докато НБА и НХЛ оставят празничния четвъртък без мачове от редовния сезон, американският футбол отново ще бъде в центъра на вниманието. Полага му се като на най-популярен спорт отвъд океана, а останалите просто не се пречкат.

Връзката между спорта и Деня на благодарността обаче е много по-стара от съвременната НФЛ. Тя започва още през 19-и век, преминава през легендарни двубои, забавни гафове, необичайни кулинарни ритуали и дори масови бягания, в които участниците се обличат като пуйки.

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Американският футбол като част от Деня на благодарността

Историята започва много преди създаването на НФЛ през 1920 г. Още през 1876 университетите Йейл и Принстън играят футболен мач на Деня на благодарността, поставяйки началото на традиция, която постепенно обхваща университетския и професионалния спорт.

В края на XIX и началото на XX век футболът вече е неизменна част от празника. Университетските отбори организират големи съперничества, а мачовете привличат хиляди зрители, които използват почивния ден, за да посетят стадионите.

НФЛ започва да организира срещи на Деня на благодарността още през първите години от съществуването си. Истинският пробив обаче настъпва през 1934 г., благодарение на собственика на Детройт Лайънс Джордж Ричардс. Той решава да организира мач срещу шампиона Чикаго Беърс, за да привлече внимание към сравнително новия си отбор.

Идеята се оказва изключително успешна. Всичките 26 000 билета са разпродадени две седмици преди срещата, която е излъчена и по националното радио. Детройт губи с 16:19, но печели нещо много по-ценно - собствена традиция, която продължава и днес.

По-късно към празника се присъединява и Далас Каубойс. През 1966 г. клубът побеждава Кливланд Браунс с 26:14 пред повече от 80 000 зрители. Оттогава Детройт и Далас се превръщат в постоянните домакини на празничните мачове, с малки изключения през годините. От 2006 г. НФЛ добавя и трети двубой във вечерния телевизионен пояс.

Три големи мача за Деня на благодарността през тази година

През тазгодишния Ден на благодарността ще се изиграят три мача от Националната футболна лига, разбира се - с участието на Детройт Лайънс и Далас Каубойс. Срещите ще направят празника още по-атрактивен за американците, които ще съчетаят добрата храна със спортни емоции от най-висок калибър.

Двубоят между Детройт Лайънс и Чикаго Беърс открива празничната програма и противопоставя два исторически съперника от дивизията NFC North. Това ще бъде поредният сблъсък на Детройт и Чикаго на Деня на благодарността, а домакините отново ще се опитат да зарадват феновете си преди празничната вечеря.

Едно от най-ожесточените съперничества в НФЛ ще бъде под светлините на AT&T Stadium в срещата между Далас Каубойс и Филаделфия Игълс. Двата отбора от NFC East имат дълга история на напрегнати сблъсъци, а подобен мач може да се окаже изключително важен за подреждането в дивизията.

Голямото вечерно зрелище ще предложи нов епизод от съперничеството между Джош Алън и Патрик Махоумс, или иначе казано - сблъсък между Бъфало Билс и Канзас Сити Чийфс - гигантите на Американската конференция, основни фаворити да я представляват на Супербоул. Двамата куотърбеци многократно са се изправяли един срещу друг в решаващи срещи и са превърнали Бъфало срещу Канзас в един от най-атрактивните сблъсъци в съвременния американски футбол.

През тази година НФЛ разширява празничната си програма и извън четвъртък. На 25 ноември Грийн Бей Пакърс гостува на Лос Анджелис Рамс в първия специално организиран мач в навечерието на Деня на благодарността, излъчван по Netflix. На следващия ден след празника, известен като “Черния петък”, Питсбърг Стийлърс приема Денвър Бронкос. Така американският футбол ще предложи пет големи срещи в рамките на три дни.

Защо звездите на НФЛ ядат пуйка на терена?

Една от най-разпознаваемите традиции на празничните мачове е похапването на пуйка на терена - още по време на мача. Началото ѝ е поставено през 1989 г. от легендарния треньор и впоследствие телевизионен коментатор Джон Мадън.

След победата на Филаделфия над Далас, Мадън връчва печено пуешко бутче на звездата Реджи Уайт. Идеята бързо се превръща в телевизионен хит, а играчите започват да приемат наградата с огромно удоволствие.

Мадън обаче не се задоволява с обикновена пуйка. Веднъж той пожелава да има птица с шест бутчета, за да може да раздаде на повече играчи. Местен ресторантьор изпълнява необичайната поръчка, а шесткраката пуйка се превръща в част от празничния фолклор.

Още по-странна е традицията с т.нар. “Turducken” - кулинарно произведение, при което пиле се поставя в патица, а двете птици се пъхат в пуйка. Мадън популяризира ястието сред милиони зрители през 90-те години.

След смъртта му през 2021 г., НФЛ продължава да почита неговата памет. От следващата година насам празничните двубои официално са част от инициативата John Madden Thanksgiving Celebration, която включва специални отличия за играчите.

Най-забавните истории от празничните мачове

Историята на НФЛ е пълна с невероятни моменти на Деня на благодарността, но малко са толкова куриозни, колкото случилото се през 1993 г. Тогава Далас Каубойс приема Маями Долфинс в истинска снежна буря. Домакините водят с 14:13, когато в последните секунди блокират опит за фийлдгол на съперника.

Победата изглежда сигурна, но защитникът на Далас Леон Лет прави нещо необяснимо - опитва да достигне топката, която все още е на терена, и я докосва в разрез с правилата. Това позволява на Маями да си върне притежанието и да отбележи победния фийлдгол. Долфинс печелят с 16:14, а Лет остава в историята с един от най-нелепите гафове в НФЛ.

Друга незабравима случка е от 2012 г., когато куотърбекът на Ню Йорк Джетс Марк Санчес се сблъсква със задните части на собствения си съотборник Брандън Мур. Санчес изпуска топката, а Ню Инглънд Пейтриътс я връща за тъчдаун. Ситуацията получава прозвището “Butt Fumble” и се превръща в един от най-популярните комични моменти в историята на американския футбол.

През 1998 г. пък Детройт и Питсбърг създават скандал още при хвърлянето на монетата преди продълженията. Съдията Фил Лъкет възприема неправилно избора на Джером Бетис, като така предоставя първото притежание на Детройт. Лайънс в крайна сметка печелят с 19:16, а случаят води до промяна в процедурата за определяне на победителя от жребия.

От футболен мач до музикално шоу

Освен спортна традиция Денят на благодарността се е превърнал и в телевизионно шоу. По време на почивките на големите мачове на терена излизат световноизвестни музиканти, а клубовете организират специални благотворителни кампании.

През тази година програмата ще бъде особено впечатляваща. Рап легендите Wu-Tang Clan ще изнесат концерт по време на почивката на срещата между Детройт и Чикаго. Кънтри певицата Миранда Ламбърт ще забавлява зрителите на мача Далас - Филаделфия, а Goo Goo Dolls ще се появят по време на вечерния двубой в Бъфало. Ден по-рано U2 ще бъдат голямата атракция в срещата между Лос Анджелис Рамс и Грийн Бей Пакърс.

Музикалното шоу в Далас има и специално благотворително значение. От 1997 г. насам клубът използва празничния си мач за подкрепа на кампанията Red Kettle на Армията на спасението, която набира средства за хора в нужда. През тази година инициативата ще отбележи своето 30-о поредно издание.

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