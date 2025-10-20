Яна Алексиева, ''Асоциация Родители'': Нека да учим децата на отговорност и в онлайн света, а не да ги отказваме от него

Яна Алексиева е изпълнителен директор на „Асоциация Родители“, която координира дейността на Националния център за безопасен интернет. Тя е експерт по детско-юношеска и училищна психология, работи по теми като образование, семейство и училище, детско развитие и благосъстояние, партньорства с медии. Разговаряме с нея за програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, която вече години наред Yettel България осъществява в партньорство с Центъра, за актуалните опасности пред подрастващите в интернет, обучението по дигитална безопасност чрез игра и ролята на родителите.

Г-жо Алексиева, кои са актуалните опасности пред децата в интернет днес?

Ако трябва да откроя тенденция, която наблюдаваме ежедневно на база ситуациите, с които се срещаме – и на телефонните ни линии, и в срещите ни с подрастващите, и с възрастните, то това би бил нарастващият брой случаи на онлайн тормоз. Затова винаги, когато можем да говорим по-задълбочено с родители, деца и учители, освен останалите рискове като прекомерното време, прекарвано пред екраните, и контактите с непознати онлайн, наблягаме особено на темата за онлайн тормоза. Това е все по-сериозен проблем, както и езика на омразата, трудностите в общуването офлайн и онлайн. Затова е важно целенасочено да изграждаме у децата умения както за справяне в такива ситуации, така и за подобряване на контактите им в дигитална и реална среда. Другата посока, в която все повече работим, е свързана с навлизането на изкуствения интелект и т.нар. дийпфейк („дълбока фалшификация“), а именно използването на технология, при която чрез изкуствен интелект и машинно обучение се манипулират действия, изказвания или образи във видео-, аудиосъдържание или статични изображения. За съжаление зачестява генерирането на различни материали с деца, които ги експлоатират в негативен аспект. Подрастващите, но често и ние възрастните, трудно можем да различим генерираното от изкуствен интелект съдържание и да разграничим дали зад дисплея стои реален човек или бот. Изкуственият интелект навлиза с пълна сила, децата го използват за какво ли не. Например, те споделят с него проблемите си в отношенията с родителите и това в голяма степен замества естествения жив контакт. Както много възможности обаче, той крие и определени рискове. Наблюдаваме, че децата сега комуникират главно чрез социалните мрежи, което допълнително ограничава живото общуване. Те имат нужда да бъдат подкрепени със съответните знания за това и е добре да говорим с тях по темата. Сред основните ни задачи е да насочваме вниманието по-скоро към злонамерената употреба на социални мрежи и на AI, когато потърпевшите са деца. Интересно е да се спомене, че в този аспект компанията, собственик на най-популярния дигитален AI асистент, е предприела мерки и в най-новата му версия да има доста повече рестрикции, когато става въпрос за т. нар. „романтичната и терапевтичната комуникация“. Когато асистентът идентифицира потребност от такава, потребителят бива насърчаван да се обръща към друг човек, близък, терапевт и т.н.

А могат ли тийнейджърите, но и по-малките сами да се справят в такива ситуации?

Не, със сигурност не биха могли и тук идва нашата роля и мисия като организация. Стараем се родителите да не забравят, че всички ние ежедневно сме в онлайн света. Затова и възпитанието на дигитално-медийни умения започва от най-ранна възраст и с нашия личен пример – кога, колко и как използваме устройства, кога въвеждаме технологиите в живота на детето, какво разрешаваме и какво не. Вярваме в необходимостта родителите да бъдат подкрепяни, а не обвинявани, че нещо не правят както трябва. Фокусираме се не толкова върху количеството време пред екрана, колкото върху това как и за какво детето използва телефона или лаптопа, и му даваме насоки как технологиите могат да му бъдат полезни. Разбира се, и в програмите на Министерство на образованието и науката, които се прилагат в училищата, трябва да се предвижда достатъчно време за тези умения, защото те вече са базови и нужни за всички деца.

Кой се обръща най-често към Центъра за безопасен интернет за помощ – родителите или децата?

Най-често родители се обръщат към нас на консултативната линия със сигнали за онлайн тормоз, както и за злоупотреба и разпространение на снимки с неподходящо съдържание, а ние им даваме насоки как да се справят. Важно е всеки, независимо родител, учител или дете в училищна възраст, да знае, че може да се свърже с нас както в чат, така и на телефонна линия 124123 за всякакъв вид първична подкрепа. През миналата година 63% от обажданията и сигналите в чата са от родители, а 37% - от деца и младежи. В разговорите ни прави ни впечатление, че родителите все повече се интересуват от това как да общуват с децата си, за да ги предпазят от опасностите онлайн.

От години Центърът за безопасен интернет е партньор в кампанията на Yettel за обучение на деца относно опасностите в интернет и повишаването на дигиталните умения на родителите и учителите. Кое е най-ценното от това партньорство в контекста на съвременните предизвикателства?

Днес уменията за защита в интернет са по-важни от всякога за безопасността на децата, но и на възрастните. Партньорството ни с Yettel показва как бизнесът може да подкрепя обществено значими каузи, особено когато те са в неговата сфера на дейност. Съвместната ни работа ни дава възможността не просто да информираме, а да ангажираме различните поколения с посланията за отговорното използване на технологиите. Именно затова тази година разработихме две изцяло нови образователни игри, достъпни на Digitalscouts.bg. И двете – тази за по-малките под 14 години и тази за тийнейджърите, са съобразни със спецификите на различните възрастови групи. Насърчаваме всяко дете да изиграе играта – разрешавайки предизвикателството или мистерията. Така освен, че ще научи важни неща за безопасното ползване на интернет, ще тества собствените си умения и съобразителност. Колкото сме по-близо до децата и достигаме до тях чрез преживявания, толкова по-добре ще бъдем разбрани. Само с лекции, беседи и особено, ако размахваме пръст, бихме ги отдалечили от себе си.

Защо ученето чрез игра е по-ефективно?

Има вече достатъчно доказателства, че ученето чрез игра работи не само за децата и тийнейджърите, но и при нас възрастните - информацията остава в съзнанието много по-трайно и се възприема по-пълноценно. Вече толкова години, по време на срещите ни на живо с децата, те показват, че искат да споделят лични преживявания и да говорят. А този тип игри провокират именно това. Играта за малките е чудесен повод за разговор с родителя или защо да не бъде изиграна заедно от родител и дете? Така неяснотите и липсващите знания ще бъдат попълнени с откровен диалог. При срещите ни на живо в училищата, с поведението и обратната си връзка децата потвърждават, че се чувстват мотивирани, когато имат възможност да изживеят дадена ситуация в контролирана, игрова среда, да се справят с трудностите и да споделят дали им се е случвало нещо подобно, и накрая да извлекат поука. Това важи особено за тийнейджърите, които не обичат да им се говори нравоучително. Затова инвестираме усилия в тази насока, макар да изисква много повече ресурс и труд да създадеш нещо игрово и ангажиращо за днешните млади хора, които са доста критични.

Като експерт по детско-юношеска психология, как препоръчвате на родителите да подходят, за да са спокойни, че децата им са в безопасност онлайн?