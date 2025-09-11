Ейми Витале и Гибс Кугуру се присъединяват към забележителния списък от лектори на National Geographic Summit Sofia 2025

Световноизвестният фотограф, режисьор, National Geographic Explorer и носител на престижни журналистически награди Ейми Витале и експертът по акули, защитник на океаните и National Geographic Explorer Гибс Кугуру пристигат в България, за да бъдат част от вълнуващия форум National Geographic Summit Sofia 2025. Събитието ще се проведе за първи път у нас на 11 октомври в зала „Витоша“ на Интер Експо Център под надслов The Power of Connection.

Те ще се присъединят към списъка от специални гости и ще изнесат интригуващи лекции редом с разследващия журналист и носител на множество награди Мариана ван Зелер и един от водещите катерачи в света – Пърси Биштън.

Към международните гости в програмата ще се включат и българските National Geographic Explorers – зоологът и изследовател на прилепи Виолета Желязкова, екологът Гергана Даскалова и биологът и пещерен изследовател Станимира Делева.

Освен като лектори на National Geographic Summit Sofia 2025, можете да видите международните гости на събитието и на малкия екран. Мариана ван Зелер в новите епизоди на хитовата документална поредица „Трафиканти с Мариана ван Зелер“, всяка неделя от 22 часа по National Geographic. Ейми Витале в „Последните носорози: Нова надежда“, с премиера на 22 септември от 18:10 ч. по National Geographic WILD. Гибс Кугуру като експерт в епизоди от поредицата „Акулите атакуват 360“, които ще се излъчват по National Geographic WILD на 10 октомври от 19:00 часа и 13 октомври от 14:15 часа. Пърси Биштън като консултант в епизода “Risk” от поредицата на National Geographic с Крис Хемсуърт “Limitless: Live Better Now” в Disney+.

С добавянето на новите имена програмата на форума придобива още по-интригуващ облик, съчетавайки международен и български опит в сферите на науката, изследванията и разказването на истории. Така National Geographic Summit Sofia 2025 заявява ролята си на платформа, която обединява гласове от различни дисциплини и части на света.

В основата на събитието стои темата The Power of Connection – силата на връзките между хората, природата и идеите. Именно тази тема ще обедини всички дискусии и лекции. Форумът ще покаже как свързаността и споделените знания могат да помогнат за намирането на решения на глобални предизвикателства като климатичните промени, опазването на биоразнообразието и редица социални теми. Целта на National Geographic Summit Sofia 2025 е да вдъхнови присъстващите на събитието и да покаже как сътрудничеството може да допринесе за изграждането на едно по-устойчиво бъдеще.

Новите лектори в програмата на National Geographic Summit Sofia 2025

Публиката ще има възможност да се срещне с Ейми Витале – признат фотограф, писател и режисьор, чиято работа е била представяна от National Geographic. Витале е посветила кариерата си на документиране на дълбоките връзки между хората, дивата природа и околната среда. Нейната работа обхваща спектър от конфликтни зони до фронтовата линия в опазването на околната среда, където разкрива как изменението на климата, изчезването на видове и човешката устойчивост са дълбоко преплетени. Ейми Витале е почетен член на Кралското фотографско дружество и е основател на Vital Impacts, чрез която е набрала над 5 милиона долара за глобални инициативи за опазване на околната среда..



Към нея се присъединява и Гибс Кугуру – изследовател, чиито проекти, свързани с генетиката и поведението на акулите разкриват нови знания за адаптивността на тези хищници в променящата се среда. Той е страстен защитник на океаните и застъпник за климатична справедливост, което прави неговата работа изключително значима за съвременното общество.

От българска страна ново име в програмата е Виолета Желязкова, National Geographic Explorer и учен от Националния природонаучен музей при БАН. Нейните изследвания върху заболяването „бял нос“ при прилепите и усилията за опазване на техните популации в България ще добавят важна локална перспектива към глобалните теми на форума.

Програмата на National Geographic Summit Sofia 2025 The Power of Connection ще обедини силата на личните истории, дълбочината на науката и смелостта на новите идеи. От тайните на пещерите, през дълбините на океана до предизвикателствата на климатичните промени и биоразнообразието – всяка лекция ще се превърне в поле за размисъл и действие.

Събитието ще се проведе на английски език, с осигурен превод на български за желаещите.

Повече информация за програма и участниците в нея можете да откриете на: https://www.facebook.com/NatGeoBulgaria/, https://www.instagram.com/natgeobg/ и https://fb.me/e/51eujjJa2