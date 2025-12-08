Студентите празнуват

На 8 декември студентите в България празнуват. Студентският празник се отбелязва от 1916 г.

През 1903 година 8 декември за първи път се отбелязва у нас като празник на единствения тогава в Княжество България университет - Висшето училище след решение на Академичния съвет от 30 ноември 1902 г. В решението се определя честването да бъде на 8 декември, когато се почитали Свети Седмочисленици, сред които и свети Климент Охридски.

През 1916 година за първи път 8 декември се отбелязва като студентски празник.

Празнуването на този ден е отменено след 1944 г. и датата е заменена със 17 ноември - Международен ден на студентската солидарност.



На 8 декември 1962 г. честванията на Софийския университет "Свети Климент Охридски" са възстановени. Понастоящем патронният празник на най-старото висше учебно заведение у нас е на 25 ноември.



На 28 октомври 1994 г. Съветът на ректорите на висшите училища обяви 8 декември за неучебен ден и за празник на българските студенти.

Засилен полицейски контрол ще има по време на студентския празник - 8 декември, съобщи заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) комисар Мария Ботева.

Извършени са проверки на над 500 обекта, в които се очаква да има мероприятия, каза главен инспектор Йото Василев, началник на сектор „Държавен противопожарен контрол" към Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".