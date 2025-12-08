И днес гръцките фермери блокират границата ''Кулата – Промахон''

И днес (08.12) българо-гръцката граница „Кулата – Промахон“ ще остане затворена за 6 часа за преминаване на тежкотоварни автомобили заради продължаващия протест на гръцките фермери.

От 12 до 18 часа преминаването на тирове няма да бъде възможно. Само леки коли и автобусите ще преминават безпроблемно през граничния преход.

Протести се мобилизират в цяла Гърция, като има най-малко 14 пътни блокади и над 6000 трактора по пътищата.

Земеделските производители са подредили техника на кръстовища, ключови точки по националните пътища и границите с България, Северна Македония и Турция.

Според гръцки медии, от днес се очаква те да блокират и пристанища и летища в южната ни съседка.

Протестиращите са категорични, че докато не получат пълното изплащане на субсидиите, които държавата им дължи, ще останат на пътя, дори това да означава да посрещнат празниците по блокадите.