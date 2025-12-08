Втората версия на Бюджет 2026 минава през Тристранния съвет

Проектобюджетите на държавата, на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от управляващите, бизнеса и синдикатите днес.

Снощи (07.12) надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.

Управляващите са решени след заседанието проектите да бъдат одобрени и от правителството, а след това да бъдат внесени и в Народното събрание.

Бюджетната процедура в Народното събрание също се очаква да започне веднага - още в понеделник вечерта проектите да бъдат разпределени по комисии, които да заседават във вторник и сряда.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хазарта. Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, максималният ще бъде 2300 евро.

След протест на 26 ноември в Триъгълника на властта управляващите решиха да преработят финансовата рамка с допълнителен доклад за второ четене, но след масовия протест от 1 декември проектобюджетът беше оттеглен с решение на Народното събрание и процедурата започна отначало.