Отменят частичното бедствено положение в община Созопол

Частичното бедствено положение в община Созопол ще отпадне днес, съобщи кметът Тихомир Янакиев в ефира на “Здравей, България” .

От събота (06.12), със заповед на Янакиев, беше обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е затруднен достъп заради нарушена инфраструктура след обилните дъждове на Никулден. На няколко места в община Бургас, Приморско и Созопол имаше изключително критични ситуации.

"Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения, това което от вчера знаем е, че ситуацията се нормализира”, обясни кметът на Созопол.

По думите му са пострадали 9 къщи, но най-засегната е инфраструктурата на селото.

“Подлежат на анализ щетите и след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии. Всички говорим за промяната на климата, която се осъществява пред очите ни. Но никой не иска да повярва, че това ще засегне и него. Времето става все по-екстремно - 15-20 градуса през август с обилни валежи с гръмотевици, дълги суши през лятото с пожари. Ние трябва да сме подготвени за това”, смята Янакиев.

Той обясни, че с. Зидарово е с най-много дерета в общината.