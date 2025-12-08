Най-малко седем души са ранени при руска атака в Ахтирския район на Сумска област

Най-малко седем души са ранени при руска атака с безпилотни летателни апарати в Ахтирския район на Сумска област, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Сумската областна военна администрация.

"През тази нощ Русия атакува Ахтирския район с три щурмови дрона. Те поразиха многоетажна жилищна сграда", се посочва в изявлението.

Според Сумската областна военна администрация най-малко петима цивилни са ранени. В момента те са настанени в болница, където лекарите им оказват необходимата помощ.

"Продължават спасително-издирвателните дейности, както и работата по отстраняването на последиците от атаката. В момента в Ахтирка има седем ранени в резултат на ударите на руски дронове в многоетажната сграда", заяви областният управител на Сумска област Олег Григоров в "Телеграм".

Според Олег Григоров жилищната сграда е претърпяла сериозни щети. Някои жители са успели да слязат в мазето, след като са чули сигнала за въздушна тревога, а други е трябвало да бъдат спасени от повредените етажи.

През изминалия ден руските сили са обстрелвали 27 населени места в Сумска област, отбелязва Укринформ.