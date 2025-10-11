Слави Трифонов: Ще правя всичко възможно да можете свободно да изразявате омразата си

OFFNews 11 октомври 2025 в 12:04
Слави Трифонов

Снимка БГНЕС
Слави Трифонов

Шоуменът и лидер на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира в пост във фейсбук предложеният от формация му закон, който предвижда разпространяването на информация за личния живот от лица и медии да се наказва с до шест години затвор.

Законът бе гласуван скоростни в правната комисия на парламента на първо четене и след бурна обществена реакция, Бойко Борисов обяви, че законът няма да мине и имал уверение за това от Трифонов.

Законът не прави разлика между публична и не публична личност и между клевета и истинна информация и отваря огромна врата за репресии.

В поста си Трифонов се мотивира с множеството заглавия в жълти медии за него, личния му живот и здравословното му състояние, но казва, че ще направи всичко възможно "да можете свободно за изразявате омразата си".

Публикуваме неговата позиция:

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“

„Слави в ареста заради ‘Евровизия’"

“Слави се върнал към дрогата?“

„Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София“

„Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на ‘Папараци’ успя да заснеме истината за Слави“

„Слави спи с малолетна“

„Слави не може да има деца“

„Слави е импотентен“

„Слави си сменя кръвта в Париж“

Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.

Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.

Е, за добро или за лошо, в България не е така.

И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват.

Защото така ние в България разбираме свободата на словото.

Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам.

    3060

    8

    helper68

    11.10 2025 в 14:32

    -0
    +0
    Колко ли трябва да си ''умен'' , че да гласуваш за партията на учендоския.. :((
    Първот име дето беше избрал за ''партията си Няма такъв народ'', много точно похожда на ''Умник'' Ганя.. :(((

    3500

    7

    Rex

    11.10 2025 в 14:12

    -0
    +0
    „Слави е импотентен“. Че ква омраза е това ? Тва е факт.

    900

    6

    Dark Knight

    11.10 2025 в 13:55

    -0
    +3
    Лакей на мафията си беше и си остана

    20429

    5

    случайно прочетох

    11.10 2025 в 13:29

    -0
    +7
    "Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват."

    Тоя пък, защо си мисли, че някой нормален се интересува от него?
    За мен ще е най-приятно никъде нищо да не пише за него и за продажната му партия от полуграмотни простаци.
    А снимката към статията е достатъчно красноречива.

    6764

    4

    GB

    11.10 2025 в 13:18

    -0
    +17
    Е, аз не знаех какво били писали за С. Т. жълтите вестници. Не ме интересува. Не ги чета изобщо.

    Той, явно, ги чете или преглежда поне заглавия.

    510

    3

    sandman

    11.10 2025 в 13:14

    -0
    +9
    Пухла!

    1900

    2

    Nikor

    11.10 2025 в 12:50

    -0
    +22
    Нищо не пречи и по сегашните закони да съдиш всеки, който огласява позорящи неистини за теб. Ако имаш пари и време. А ако публикуваното е истина, какво толкова да се крие .

    142

    1

    Октим

    11.10 2025 в 12:15

    -0
    +14
    Само като видиш животинско-селската му мутра на снимката си личи кой се е пръкнал (по погрешка!) с омраза на лицето си! Като тази ненавист към него и цървуланската му сбирщина си я заслужават по 24 часа на денонощие!
     
