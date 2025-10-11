Слави Трифонов: Ще правя всичко възможно да можете свободно да изразявате омразата си

Шоуменът и лидер на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира в пост във фейсбук предложеният от формация му закон, който предвижда разпространяването на информация за личния живот от лица и медии да се наказва с до шест години затвор.

Законът бе гласуван скоростни в правната комисия на парламента на първо четене и след бурна обществена реакция, Бойко Борисов обяви, че законът няма да мине и имал уверение за това от Трифонов.

Законът не прави разлика между публична и не публична личност и между клевета и истинна информация и отваря огромна врата за репресии.

В поста си Трифонов се мотивира с множеството заглавия в жълти медии за него, личния му живот и здравословното му състояние, но казва, че ще направи всичко възможно "да можете свободно за изразявате омразата си".

Публикуваме неговата позиция:

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“

„Слави в ареста заради ‘Евровизия’"

“Слави се върнал към дрогата?“

„Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София“

„Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на ‘Папараци’ успя да заснеме истината за Слави“

„Слави спи с малолетна“

„Слави не може да има деца“

„Слави е импотентен“

„Слави си сменя кръвта в Париж“

Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.

Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.

Е, за добро или за лошо, в България не е така.

И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват.

Защото така ние в България разбираме свободата на словото.

Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам.