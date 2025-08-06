Репортери без граници: Журналистът Борис Митов е осъден, защото си върши работата

Световната организация Репортери без граници излезе (RSF) с позиция в защита на българския журналист Борис Митов.

Той бе осъден заедно с онлайн изданието Mediapool по жалба на съдията Светлин Михайлов, който се почувствал обиден и наклеветен от публично известни факти. Върховния касационен съд постанови Митов и медията да платят на магистрата 36 000 лева обезщетение и още 7200 лева за съдебни разходи.

В позицията на Репортери без граници изрично се посочва, че българският журналист просто си е вършил добре работата. Организацията определя делото срещу него като класическо дело-шамар (SLAPP-дело).

България заема 70-о място от 180 държави и територии в Световния индекс за свобода на пресата за 2025 г. Слабият правен рейтинг на страната се дължи до голяма степен на използването на SLAPP срещу журналисти, посочват от Репортери без граници.

Ето и текста на цялото становище, подписано от Павол Салай, ръководител на отдела за ЕС-Балкани на RSF:

На 16 юли разследващият журналист Борис Митов и независимият новинарски сайт Mediapool бяха осъдени да платят над 20 000 евро на съдия за клевета. Делото е заведено в отговор на публикуването на поредица от статии за кариерата и имуществото на съдията, докато той се е опитвал да бъде преназначен за председател на Софийския съд. „Репортери без граници“ (RSF) осъжда процеса като явен случай на Стратегически иск срещу общественото участие (SLAPP), насочен към заглушаване на журналисти, разследващи въпроси от обществен интерес.

Този случай датира от 2018 г., когато Борис Митов, кореспондент на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ (RFE/RL) в България, публикува няколко статии в новинарския сайт Mediapool, в които подробно се описва кариерата и имуществото на Светлин Михайлов – тогавашен председател на един от най-големите окръжни съдилища в България, Софийския съд – докато съдията се стреми да запази поста си за втори мандат. В докладите се споменават разследвания на неясните обстоятелства около богатството на съдията и някои от неговите спорни решения.

През 2021 г. Борис Митов и Mediapool първоначално бяха осъдени да платят 34 000 евро обезщетение, което по-късно беше намалено на 2000 евро при обжалване. Това решение от 2022 г. сега беше отменено от Върховния касационен съд, последната апелативна инстанция в България, който увеличи обезщетението с допълнителна сума от над 8000 евро. След отчитане на лихви от 9000 евро и съдебни разноски от 3000 евро, общата сума вече възлиза на над 20 000 евро. Единственият оставащ правен път на Борис Митов е да обжалва пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Главният редактор на Mediapool Стояна Георгиева, която първоначално беше осъдена заедно с Борис Митов, беше оправдана при обжалване и от Върховния съд.

„След близо четири години съдебни производства, разследващият журналист Борис Митов е наказан просто за това, че си е вършил работата. RSF осъжда този ясен случай на SLAPP, който изпраща посланието, че всяка критика към съдия е основание за наказание. Това решение може да има смразяващ ефект върху колегите журналисти на Митов, като ги доведе до самоцензура – опасно нарушение на демократичните гаранции.