''Чужденецът'' откри Синелибри: пълната зала 1 в НДК остана притихнала дълго след края му

Балетно изпълнение, вдъхновено от романа на Борис Виан „Пяната на дните“, даде началото на единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри на 10 октомври в препълнената зала 1 на НДК. Под прожекторите, пред културната публика, актьорите Петя Вучова, Стефан Вучов и Коле Китанов танцуваха под впечатляващия плакат на феста.

След изпълнението Жаклин Вагенщайн, създател, арт директор и главен селекционер на Синелибри, поздрави публиката с кратка, но емоционална реч. Тя благодари на зрителите, партньорите и артистите, които вече единадесет години правят възможен този мост между словото и киното, и даде старт на премиерната прожекция на „Чужденецът“ – последния филм на Франсоа Озон, адаптация по класиката на Албер Камю.

Истината, от която обществото се страхува

Дълго и задълбочено изказване направи и г-жа Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.

„Разтърсващо е желанието на Мьорсо, малко преди смъртта, да „може да си спомни този живот“ – каза тя. – То е знак както за тежестта на преживяното, така и за мечтата за ново начало. Именно с това желание борави Франсоа Озон, придавайки на „Чужденецът“ нова светлина — филм, който поставя въпроси за собственото ни отношение към истината, отговорността и свободата.“

Франсоа Озон (род. 1967) Един от най-значимите съвременни френски режисьори и сценаристи, известен с изискан стил, психологическа дълбочина и смелост в изследването на теми като сексуалност, морал и идентичност.

Сред филмите му са „8 жени“, „Басейнът“, „Млад и красив“, „Бог е голям, аз съм малка“, „Франц“, „Всичко мина добре“ и новият „Чужденецът“.

Озон често снима силни женски персонажи, обича да работи с изтънчена визуална естетика и минимализъм, а филмите му са редовни гости в Кан, Берлин и Венеция.

С адаптацията на Камю той продължава линията си на интелектуално, но чувствено кино, което търси истината не в думите, а в погледа и мълчанието.

На екрана, в сдържаната черно-бяла палитра на Озон, образът на Мьорсо – изигран с хипнотична простота от Бенжамен Воазен – разкри не толкова безчувственост, колкото безкомпромисна честност.

Остана да виси въпросът дали героят на Камю е половин човек, оставен само на инстинктите си, един своеобразен експеримент на писателя, игра с хипотезата какво би станало, ако човек наистина не може и не трябва да се съобразява с условностите на човешкото общуване, обичаи и морални норми и ако той просто не може да лъже? Другата вероятност - героят му да се приеме като краен антиконформист, който отказва да лъже дори в чувствата си, и именно заради това е осъден на смърт.

Дали Камю чрез него не е изрекъл най-смелата си истина: че обществото се страхува не от престъплението, а от онзи, който не може да се преструва?

Тази философия за абсурда и свободата, която озарява романа, във филма на Озон звучи с нова актуалност – като съд за искреността в свят, който награждава лицемерието.

Албер Камю (1913–1960) Френски писател, философ и журналист, роден в Алжир. Представител на екзистенциализма и философията на абсурда, Камю изследва човешкото съществуване в свят без предварително зададен смисъл.

Сред най-известните му произведения са романите „Чужденецът“ (1942), „Чумата“ (1947) и философският трактат „Митът за Сизиф“ (1942).

През 1957 г. получава Нобелова награда за литература „за неговия важен принос към съвестта на човечеството“.

Камю загива трагично при автомобилна катастрофа едва на 46 години, оставяйки след себе си морално и философско наследство, което и днес вълнува поколения читатели с идеята, че в абсурден свят единственият смисъл е в свободата и достойнството на човека.

Фестивал, в който литературата диша през киното

След прожекцията залата дълго остана в мълчание – онова рядко, истинско кино мълчание. Респектираща беше и приликата на езика на Франсоа Озон с големите майстори на френското кино като Годар и Трюфо.

С "Чужденецът" започнаха 22-те дни на фестивала, предстоят няколко кино-литературни премиери, три конкурсни програми, срещи с изтъкнати гости и галавечери на различните култури.

Втора поредна година фестивалът ще предложи на зрителите си първокласно италианско кино в рамките на модула Italian Screens. Акцентът е върху омагьосващата биографична драма „Навън“ на режисьора Марио Мартоне, посветена на писателката и актриса Голиарда Сапиенца, с Валерия Голино в главната роля. Филмът ще бъде представен лично от режисьора на 15 октомври в кино „Люмиер“, а специален гост на събитието ще бъде Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти в Чинечита и директор на международните отношения в ANICA.

На 16 октомври зрителите ще могат да се потопят и в адаптацията на „Пяната на дните“ от Мишел Гондри, с Одри Тоту и Ромен Дюри – един прелестен, сюрреалистичен романс, в който пианата свирят коктейли, а любовта оцелява дори в свят, където стъклата зарастват сами.

Киното като огледало на човешката истина

Синелибри 2025 продължава мисията си да събира думи и образи, литература и екран, разум и усещане – в едно живо пространство на културен диалог. Във времена, когато светът отново се раздира между истини и лъжи, Камю и Озон ни напомнят, че истината често изглежда чужда само защото е чиста. А може би точно затова фестивалът започна именно с „Чужденецът“ – филм за онзи, който остава верен на себе си, дори когато целият свят го осъжда.

Билетите за всички прожекции и събития са налични на касите на киносалоните и онлайн на www.cinelibri.com, както и ТУК.



Фестивалът продължава до края на октомври в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора.



Синелибри 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“, Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Община Стара Загора. Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „Творческа Европа“ – МЕДИА на Европейския съюз. Министерството на туризма и Синелибри подкрепят културния и фестивалния туризъм в България.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Фестивали“ 2024. Синелибри е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година.

Програмата се реализира с изключителното партньорство на УниКредит Булбанк и в партньорство с Fashion Days, TatraTea, Kaufland България, Storytel, #ПромениКартинката и множество съмишленици, отразени на уебстраницата www.cinelibri.com. Официални превозвачи на фестивала: Moto-Pfohe, Bulgaria Air.