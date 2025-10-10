Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

За скандално писмо на МРРБ, с което се променя целият общ устройствен план на София, съобщи в студиото на OFFNews главният архитект на столицата арх. Богдана Панайотова.

В писмото, издадено преди няколко седмици, МРРБ прави тълкувание на ОУП, според което в зона обществено обслужване могат да се изграждат изцяло жилищни сгради.

Така малкото парцели, които са отредени за детски градини, училища и болнични заведения, вече могат да бъдат застроени с нови блокове.

Нито е имало преценка от РИОСВ и МОСВ дали това е допустимо, нямало е оценка на риска.

На плана тези зони са отбелязани в червено. Те, освен малко на брой, са и малки като площ. Обикновено са до училища и до детски градини и са предвидени в ОУП за бъдещи разширения на училища и детски градини или изграждане на социална инфраструктура около тях. Но въпреки че решението на МРРБ е взето незаконно, без спазване на процедурата, много трудно вече някой главен архитект на София може да откаже построяването на жилищен блок на отредения за детска градина парцел.

"Всички искания към нас в последните дни са свързани именно с това писмо - смяна на предназначението на обществените зони и превръщането им в зони за жилищно строителство. Водех лична борба с такива предприемачи и връщахме такива инвестиционни намерения, защото не съответстват на Общия устройствен план (ОУП), но с едно писмо ни разказаха играта", каза арх. Панайотова.

Възможен ли е в София потоп като в Елените?

София има проблем с канализацията за дъждовна вода. Общият устройствен план масово не е спазван през годините и много от новите квартали в южната част на столицата са построени, без да е изградена предвидената за тях канализация. Част от нея се изгражда сега, за друга е намерено финансиране. За трета всички проекти са били готови, но в последния момент ръководеното от ГЕРБ мнозинство в Общинския съвет е спряло парите. Разрешенията за строеж на жилища обаче вече са издадени и те продължават да се строят, без съответната инфраструктура.

Арх. Панайотова показа множество снимки на София от началото на века и сега, на които се вижда цели квартали са изникнали на места, на които е трябвало първо да се прокара канализация. Част от най-луксозните квартали на София са със септични ями, което само по себе си е проблем, но още по-голям проблем е къде ще отиде дъждовната вода при голям порой.

На всичко отгоре много квартали и нови комплекси са построени така, че място за канализация просто няма.

Бул. "Черни връх" се е видял широк на общинските съветници

В Общия устройствен план на София е било предвидено най-задръстеният сега софийски булевард "Черни връх" да е по-широк. Със специално решение на Столичния общински съвет при управлението на ГЕРБ обаче е прието широчината му да бъде намалена.

Многократно общинските съветници са взимали решения да намалят ширината и на други улици в новоизграждащите се квартали. "Виждала съм решение как улица, която според ОУП трябва да е широка 9 метра, което само по себе си е крайно недостатъчно, с решение на СОС се стеснява на 7 метра, заедно с тротоарите. И то преди да бъде построена канализация. Къде да я построим сега?, пита арх, Панайотова.

Друг допълнителен проблем са реките на повърхността, които се спускат от Витоша. "Аз като главен архитект не мога да гарантирам, че някои от тях не са засипани или блокирани, не мога да гарантирам, че някои от строежите в последните години не са били в заливните тераси на реки", каза арх. Панайотова.

Тя разказа за фрапиращ случай, при който голям инвеститор е искал от нея да изгради 2 небостъргача на 3 метра от Драгалевската река. "Отказах му това разрешение, но не мога да направя нищо с вече издадените", каза главният архитект на София.

В интервюто, което е дълго над час и половина, подробно обсъждаме вратичките, с които инвеститорите легализират незаконните си блокове и дори цели комплекси, неадекватните наредби за трафика и зелената система, които арх. Панайотова се бори да промени, задаваме въпросите на зрителите - например как беше спрян небостъргачът до мол "Парадайз" и какво ще се строи върху Мотопистата и още много други теми.

Целия разговор можете да видите във видеото: