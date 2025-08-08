От днес търговците са длъжни да обозначават цените в лева и евро, напомня КЗП

От днес влиза в сила двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро. Комисията за защита на потребителите ще реагира незабавно за преустановяване на всяко нарушение на закона, заявяват от пресцентъра на регулатора.

Цените на стоките и услугите следва да се изписват едновременно в левове и евро заедно с обозначенията на двете валути (лв./BGN зa лева и €/EUR за евро), ясно, четливо и недвусмислено, в непосредствена близост една от друга, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, така че да не подвеждат потребителите, посочват от КЗП.

Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на 1,95583 (официалния валутен курс на еврото спрямо лева). Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва според математическото правило за закръгляне с оглед на третия знак след десетичната запетая, а именно:

- когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

- когато третият знак след десетичната запетая е по-голям или равен на пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Целта на двойното обозначаване е да се осигури прозрачност, да се предотвратят злоупотреби и спекулативно повишаване на цените, както и да се повиши максимално информираността на крайните потребители, така че те постепенно да се адаптират към обозначаването на цените в евро и към правилата за превалутиране, за да бъдат подготвени за момента, когато разплащането ще се извършва само в евро, казват от регулатора.

С цел гражданите и организациите да бъдат максимално запознати с процеса на въвеждане на еврото, на сайта на КЗП е публикувана информация, която ще улесни както потребителите, така и търговците в преходния период и ще гарантира яснота, прозрачност, коректност и правна сигурност при преминаването към новата валута.

В сайта на КЗП търговците могат да се запознаят с примерни образци на етикети при двойно обозначение на цените, как трябва да са разположени цените в ценоразписите в заведенията и местата за настаняване, от къде ще получат банкнотите и монетите си в евро, как да се преизчислят цените от лева в евро, съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В помощ гражданите могат да ползват специалния калкулатор в мобилното приложение на КЗП, чрез който лесно може да се провери дали nревалутирането в евро е извършено вярно.

В последните месеци КЗП извърши проверки в различни сектори на икономиката – от търговията с лекарствени продукти и сергиите на откритите пазари, през големите вериги и кварталните магазини за хранителни и нехранителни стоки, до онлайн платформите, където ежедневно пазаруват хиляди потребители. При проверките бяха установени случаи на неправилно превалутиране и двойно обозначаване на цените. В тази връзка КЗП даде указания и разяснения на търговците, срещнали затруднения с точното изпълнение на законовите изисквания. КЗП ще продължи да прилага предвидената в закона практика за отправяне на предупреждения във връзка с обнародвания на 8 август 2025 г. Закон за изменение и допълнение на ЗВЕРБ, в периода до 8 октомври 2025 г. След тази дата комисията ще пристъпи към налагане санкции, чиито размери ще се определят съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България в съответствие с принципите, заложени в ЗАНН и ще бъдат съобразени така, че да постигнат необходимия превъзпитателен ефект върху нарушителя, заявяват от КЗП.