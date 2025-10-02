Български производител преговаря да е част от дрон стената на Европа

Българският производител на товарни безпилотни летателни апарати Dronamics се насочва към отбранителния сектор, след като години наред отказваше партньорства в тази област.

„Има промяна в нашата стратегия и тя е свързана с желанието на Европейския съюз да развива този сектор и да инвестира повече в отбрана. От няколко месеца нещата се променят и ЕС вече има кураж, има и бюджетите“. Това съобщи Свилен Рангелов, съосновател и изпълнителен директор на Dronamics, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

На въпрос дали в Dronamics водят предварителни разговори с компании от отбранителния сектор в Европа, гостът отговори утвърдително.

„България е на Източния фланг на ЕС и НАТО и ние имаме желание да допринесем за общата ни сигурност. Провеждаме разговори с хора на европейско ниво, с представители на различни държави и различни министерства. Оказва се, че ние можем да бъдем много добро решение за плановете на ЕС за т.нар. „дрон стена“. Когато говорим за засичане на обекти, които могат да навлязат във въздушното пространство на дадена страна, това може да стане от земя, но може да се прави и от въздух чрез постоянно наблюдение. Ние може да осигурим такава възможност в партньорство с европейския и българския отбранителен сектор.“

Европейската комисия предложи неотдавна създаването на „стена от дронове“, с която да противодейства на нарушенията на въздушното пространство на ЕС. Това стана, след като руски дронове навлязоха няколко пъти във въздушните пространства на европейски страни.

Предвид нашите технически способности и ниво, не виждам коя друга европейска компания може да предложи това. Но това не зависи от нас, всичко е доста динамично по тази тема, каза Свилен Рангелов.

Ние искаме да сме отворена платформа, няма смисъл да измисляме всичко. Ние сме най-широкоспектърният такъв голям дрон. Първо, защото сме правени за товарни цели, с много по „лоукост“ замисъл. И второ – ние сме единственият дрон, който може да „види“ пожара и да го изгаси, добави събеседникът.

„Нашият карго дрон може да бъде изцяло произведен в Европа – всички критични компоненти са произведени тук, не използваме американски и китайски части. Дори „японският“ карбон, който използваме, се произвежда във фабрика във Франция. И най-важното е, че сме единственият дрон в този клас, който е правен в Европа, произвеждан е повтаряемо, летял е повтаряемо. Другите разработки в Европа са години назад - всичко още им е в чекмеджетата и на PowerPoint, докато ние сме готови.“

Компанията си осигури 30 млн. финансиране от ЕС

Неотдавна Dronamics си осигури ново финансиране от Европейския съвет по иновации (European Innovation Council) – до 30 млн. евро по програмата за стратегически технологии на ЕС - STEP.

Това е нова програма на Европейския съвет по иновации, която осигурява изцяло дялово финансиране. То е предназначено за компании, които ЕС определя, че разработват стратегически технологии и трябва да бъдат запазени в Европа. Тези 30 милиона евро са 10% от годишния бюджет на цялата програма и сме много горди, че успяхме да се преборим за максимума, каза Свилен Рангелов.

„Средствата са част от наш по-голям следващ рунд за набиране на средства. Тези 30 млн. евро от EIC ще помогнат на частните фондове и компании да имат повече комфорт при инвестиции в компании като Dronamics. Идеята ни е да привлечем в новия рунд „значително над тази сума от 30 млн. евро“.

Гостът коментира и целите на Европейския съюз за постигане на технологичен суверенитет.

Това е много интересен и дълбок въпрос. Построяването на фабриката на Tesla в Берлин не е отнело значително повече време от изграждането на завода на Tesla в Шанхай. Разликата е няколко месеца. Това показва, че когато има желание, има механизми и начини нещата в Европа да се случват, каза Свилен Рангелов. И добави, че в сферата на отбраната вече се предлагат редица мерки за дерегулация, които ще ускорят строителството на производствени бази – например, издаване на строителни разрешения по бърза процедура (до 60 дни).

„Истината е, че никой (извън Европа) няма интерес Европа да е силна и обединена. Светът се развива с много бързи темпове и Европа трябва да продължи по пътя, който е поела от началото на годината – с осъзнаването, че нейната съдба е в нейните ръце и че няма време за губене.”

Стратегическо партньорство с Kawasaki Motors

Dronamics преди дни договори и стратегическо партньорство с Kawasaki Motors.

Повечето хора асоциират японската компания с най-бързия мотор в света, но всъщност Kawasaki са правили самолети преди да правят мотоциклети. За тях това е своеобразно завръщане към корените си. Скоростта, с която се разви това партньорство, показва колко ценно е то за двете страни, обясни Свилен Рангелов.

„Реално Kawasaki ще използват натрупаното си know-how в производството на леки и мощни двигатели, за да го пренесат в леката авиация и дроновете. Техният екип беше няколко пъти в България, главният им инженер беше тук и добиха силна увереност, че може да интегрираме тези двигатели, да ги тестваме и да им помогнем по пътя на сертификацията.“

Досега Dronamics използваше двигатели, произведени от австрийската фирма Rotax. Те са пазарен лидер при едноместните и двуместните самолети, използват се и при военни дронове от Израел, Турция и САЩ.

Тук не става въпрос за замяна на един двигател с друг, а за разширяване на портфолиото. Ще продължим да работим с австрийците. Нормално е всеки самолетен производител да има повече от една опция за двигателите, каза още Рангелов. И добави, че партньорството с Kawasaki отключва възможността "да имаме изцяло японска версия на нашия дрон за местния пазар, която да се произвежда в Япония".