Здравният министър търси решение срещу голямата ножица на заплатите в сектора

Трябва да намалим широко разтворената ножица във възнагражденията в здравеопазването. Има сериозни диспропорции през последните 25 години.

Това каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който присъства на конгреса на Българския лекарски съюз, цитиран от БТА.

Той увери, че подкрепя увеличаването на възнагражданията на младите медици, но според него основният проблем е диспропорциите при заплащането в здравеопазването.

За кого има пари за заплати в болниците?

Министърът на здравеопазването заяви, че недостигът на кадри в системата е проблем не само в нашата страна.

За мен са равнопоставени както болногледачът, така и академикът. Не трябва тези диспропорции да ги засилваме. И преди 10, и преди 20 години са заминавали, такива са тенденциите в целия цивилизован свят и ние не можем да се преборим с тях. Търся решение, все пак който разполага с финансовия ресурс, диспропорциите в системата последните 25 години са значително засилени и първият принцип, на който трябва да отговориме, тази широко разтворена ножица да я намалим, каза здравният министър.

Ще настояваме за финансиране на тези политики, които смятаме за изключително важни, или с назрели проблеми, които трябва да бъдат решени задължително, каза пред журналисти във Варна министърът и посочи като пример системата на трансфузионните центрове у нас.

В отговор на въпроса дали е доволен от проектобюджета на ведомството за следващата година, той каза, че винаги има по-добри възможности, но той лично е реалист и тъй като се очакват още промени, предпочита да изчака и да види фактите.

„Ние ще настояваме за финансиране на определени политики, разбира се по интелигентния начин т.е. с аргументи и факти“, допълни Кирилов. Той подчерта, че трансфузионните центрове са от стратегическо значение за всеки българин, за общността, държавата и здравната система. Тъй като в тази област има сериозни проблеми, е разработена програма, чрез която да бъдат преодолени, но в настоящия бюджет не бяха заделени нужните средства, посочи още министърът.

За евентуално увеличение на здравната вноска Кирилов коментира, че не министерството взема такова решение. По думите му първо трябва да се изчерпят възможностите на сегашния модел, който е с 8 процентна вноска. Той подчерта още, че сега, с промените във финансовата система, предизвикани от приемането на еврото, едва ли е най-подходящото време за предприемането на такава стъпка.

"Винаги може да се изчака няколко месеца, шест месеца, да се подготвят добре разчетите, анализите, да се посочат силните, слабите страни и тогава да се разговаря и да се вземе решение за здравната вноска", бе позицията на Кирилов.

Той изтъкна още, че ако в Министерството на здравеопазването постъпят въпроси по тази тема, то ще даде подобаващи отговори, съобразени с интереса на системата. Решението обаче се взима на друга ниво, подчерта министърът.

За възможностите за допълнително финансиране на спешната медицинска помощ, той посочи, че на този етап, в сравнение с другите структури в здравеопазването, центровете в повечето от големите градове са в позитивна кондиция. Спешната помощ е част от националната сигурност, тя е стратегическа и затова е създадена работна група за разработване на отделна нормативна база, която касае нея и неотложната помощ, посочи Кирилов.