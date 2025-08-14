Откриха болнично вертолетно летище в Кърджали

Вертолетно летище на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали ще заработи от днес (14.08). Летището е открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов.

Той припомни, че вече имаме 3 медицински хеликоптера, а четвъртият закъснява, но ще дойде през септември, а до края на годината и петият. По думите му до края на 2026 г. 8 хеликоптера трябва да летят.

Кирилов посочи, че площадките трябва да са общо 17. Досега 7 вече са пуснати в експлоатация - 2 в София, Сливен, Видин, Долна Митрополия, Пловдив, но там има малък проблем, Велико Търново, Монтана, Кърджали. Предстои още 5 да бъдат пуснати, те са завършени, но им трябва лиценз. Хеликоптерните бази, които трябва да бъдат изградени в страната, са 6.

"Има състояния които налагат използването на такъв вид транспорт", каза министъртът и даде за пример златния час при инсултите, които се получават в резултат от тромби. "Там времето е много важно и за да се постигне, т. нар. божествения ефект, ще са ни от полза", допълни Силви Кирилов.

В Сливен се очакват 2 хеликоптера.

"Срокът беше много малък и тези болници, които бяха най-динамични, иновативни, те успяха да кандидастват, на останалите не им е стигнало времето и ресурса за кандидастване", информира министър Кирилов.

Базите не са готови. Те са готови само като площадки, но липсват хангари, за които има вече обществени поръчки.

Болнично вертолетно летище в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух /HEMS .

Наличието на вертолетното летище е допълнителна възможност за навременно транспортиране на пациенти със политравматични състояния, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Времето за достигане до лечебно заведение е сред факторите за спасяване на човешкия живот и опазване на качеството му.

Откриването на вертолетната площадка е част от започналия процес за осигуряване на спешна и животоспасяваща медицинска услуга за пациентите. За успешното ѝ сертифициране са покрити изискванията на Наредба №20 от 24.11.2006г на транспортното министерство, за удостоверяване на експлоатационната годност за лицензирането на летищни оператори и наземното обслужване.

Болничното вертолетно летище е изградено с предоставени средства за капиталови разходи от Министерство на здравеопазването с Договор № РД 12-324/ 22.12.2023 г. на стойност 161 321 лв. Болничното вертолетно летище е успешно регистрирано в Главна въздухоплавателна агенция и е издадено разрешение за ползване.

За обекта е проведена успешна Държавна приемателна комисия на 20.05.2025 г. и е подписан протокол за държавно приемане на строежа.

Технически данни: Надморската височина на болничното вертолетно летище е 274м. Кръгът за кацане е с диаметър 19,5 м. Наклон 1,5% Носимостта на летището е 3,5 тона.

Зона за отговорност - радиус 50м. , където не трябва да има препятствия и обхваща площ от 7853.98 m2, защитената зона е с радиус 23.5 м. и обхваща 1734.94 m2. Площа на осмоъгълника е около 560м 2 представлява стоманобетонова настилка - осмоъгълник описан, около кръг с диаметър 26м.