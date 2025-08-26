Експертизата за смъртта на починалата родилка ще е готова до 10 дни

До края на следващата седмица ще са ясни резултатите от назначените експертизи, които да докажат причината за смъртта на 21-годишната родилка Габриела Георгиева от Две могили. Младата жена почина на 23 август след раждането на второто си дете, днес нейни роднини атакуваха болницата в Русе.

Повторна съдебно-медицинска аутопсия и изследвания на биологичен материал са назначени към Военномедицинската академия в София от Окръжната прокуратура в Русе, след като от ръководството на болница "Канев" сигнализираха за смъртта на 21-годишната родилка, съобщи БНР.

След естествено раждане, продължило по-малко от час, Габриела Георгиева почувствала болки, които не отшумявали. По протокол са ѝ направени всички възможни изследвания - лабораторни и образни, но в ранните часове на съботния ден тя умира в интензивното отделение на АГ-комплекса.

За всичко това роднините бяха уведомени, а ръководството на болницата направи изявление пред медиите в понеделник.

Днес сутринта обаче десетки нейни близки от Две могили се събраха пред болницата и нахлуха в АГ-комплекса.

Освен виковете "убийци", се чуха призиви за атакуване на сградата с камъни и само намесата на полицейските сили предотврати допълнителната ескалация на напрежението.