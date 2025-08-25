21-годишна родилка почина в русенска болница

Двайсет и една годишна жена е починала след раждане в отделение „Акушерство и гинекология“, структура „Родилно“, на Университетската болница "Канев" в Русе.

Това съобщи днес директорът на лечебното заведение Иван Иванов, като отбеляза, че все още се очакват резултати от аутопсията, за да се установят причините за смъртта на Габриела Георгиева, предаде БТА.

Случаят е от 23 август, събота, сутринта, каза директорът „Медицински дейности“ на болницата д-р Лидия Стефанова. Тя добави, че жената е постъпила в лечебното заведение в 3:30 ч. на 21 август, а в 4:20 ч. е родила спонтанно момче. Бебето е било в добро общо състояние.

Персоналът в събота сутринта е бил в пълен състав, без дефицит. Родилката е заявила, че има болки ниско долу, което кореспондира с напредналата ѝ бременност и нормалното раждане, коментира още д-р Стефанова. След консултация с хирург, жената е преминала през скенер, който не е показал нарушения в тазовата област. След това жената се е изкъпала и пак се е оплакала от болки. Третирана е с аналгетици и при смъкването ѝ от родилна зала в интензивен сектор е загубила съзнание. Извиканият анестезиолог е извършил 90-минутна кардиопулмоналната ресусцитация. Родилката обаче е починала.

Д-р Лидия Стефанова добави, че за целия период от 52 часа на родилката са правени образни, лабораторни и АГ изследвания. При анамнезата не е имало данни за съпътстващи заболявания. Тя коментира, че е предизвикана аутопсия и е уведомена Окръжната прокуратура. Стефанова добави, че от лечебното заведение имат своите версии за настъпването на смъртта на жената, но до изясняване на случая няма как да ги оповестяват.

Извършва се и вътрешна проверка в болницата по настояване на директора ѝ Иван Иванов. Той заяви, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза. Близките са уведомени за това.

"Искаме прозрачност, да установим абсолютната истина, за да поднесем на близките на Габриела това, което се е случило в пълен обем", каза Иванов.