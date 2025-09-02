Чума, чикунгуня, западнонилска треска: екзотични зарази се завръщат, предупреждават учени

Пет години след ковид пандемията световната научна общност с тревога следи разпространението на "екзотични" вирусни болести, предизвикани от глобалното затопляне, пише БТА.

Експерти в Италия изследваха разпространението западнонилската треска. Според доклада на Висшия италиански институт по здравеопазване от края на август в страната е имало 351 потвърдени случая на зараза със западнонилския вирус, посочва „Скай Ти Джи 24“.

Те са били регистрирани в 43 провинции в 14 области. Засегнатите области са Пиемонте, Ломбардия, Венето, Фриули Венеция Джулия, Емилия Романя, Лацио, Абруцо, Молизе, Кампаня, Пулия, Базиликата, Сицилия и Сардиния. 22 от заразените са починали, като става дума основно за възрастни хора с други заболявания. 10 от смъртните случаи бяха регистрирани в областта Лацио, в която е столицата Рим, а 9 от смъртните случаи бяха регистрирани в областта Кампания.

Западнонилската треска се причинява от ухапване от заразени със западнонилския вирус комари от рода Culex. 80 % от инфектираните с вируса хора не се проявяват симптоми. При около 20 % от тях се развива именно западнонилска треска, характеризираща се с главоболие, температура, болки в мускулите, повръщане, обрив, умора, болка в очите и увеличени лимфни възли, показва справка на сайта на българския Национален център за заразни и паразитни болести.

При по-малко от един процент от заразените инфекцията може да протече като заболяване, засягащо нервната система. Рискови фактори са напреднала възраст, високо кръвно налягане, диабет, бъбречни заболявания, алкохолизъм и др. Времето от ухапването от заразен с вируса комар до проявата на симптомите е от 3 до 14 дни.

Паралелно със западнонилската треска медиите в Италия се интересуваха и от друго по-екзотично заболяване, за чието разпространение също са виновни комарите – болестта чикунгуня, причинявана също от вирус. Разпространението на чикунгуня се следеше внимателно и в други европейски страни, както и в САЩ, а водещи медии, сред които „Ню Йорк таймс“, Би Би Си, "Монд" или Националното обществено радио на САЩ, му посветиха пространни публикации.

Името на болестта чикунгуня идва от дума на езика кимаконде, говорен в Танзания. Думата в буквален превод означава „онова, което се огъва“, разказва Лори Силва, вирусолог от университета в Питсбърг, цитирана от Националното обществено радио на САЩ. Понятието буквално означава, че болните от чикунгуня са като огънати или прегънати от болка, добавя експертката.

Има два вида комари - Aedes aegypti и Aedes albopictus – които предават вируса на чикунгуня, допълва „Ню Йорк таймс“. Между 4 и 8 дни след ухапването от комар човек може да развие симптомите на болестта, в това число висока температура, болки в ставите и обрив. В редки случаи заразата може да убие заразения, но тук говорим за заразени малки деца и възрастни хора.

Лори Силва, цитирана от Националното обществено радио на САЩ, също изтъква, че симптомите на заболяването обичайно отшумяват след няколко седмици, но има случаи, в които то се превръща в хронична болест.

От началото на годината в света са регистрирани над 240 000 случая на зараза, отбелязва „Ню Йорк таймс“. 90 души в света са починали в резултат на заразата, допълва Националното обществено радио на САЩ. Над 200 000 случая на зараза има в Латинска Америка, а на френския остров Реюнион в Индийския океан от началото на годината са регистрирани 50 000 случая на зараза.

Вирусът присъства в страни на всички континенти, без Антарктика, като случаите и огнищата на зараза са основно в тропическите и субтропическите райони, но климатичните промени и увеличаването на пътуванията по света допринасят за разпространението на заболяването, казва Лори Силва.

Според СЗО 5,6 милиарда души живеят в райони, в които комарите, които предават вируса, също могат да живеят. Тези комари хапят обикновено през деня, тоест те се захранват с кръвта на хората на работа, в училище или в автобусите.

Хората изглежда получават имунитет към чикунгуня след заразата, но в страни като Индия или Бразилия населението е толкова голямо, че вирусът е в постоянна циркулация, пише "Ню Йорк таймс" и припомня, че има две ваксини срещу заразата.

Чумата е бактериално заболяване, дължащо се на бактерията Yersinia pestis. Често пъти се предава при ухапване от бълхи, които са се сдобили с тази бактерия, хапейки преди това заразени гризачи като плъхове или катерици.

За да се избегне зараза, здравните власти на окръг Ел Дорадо препоръчаха на жителите да не докосват труп на гризач, да третират срещу бълхи домашните си любимци, да избягват зони за къмпингуване, в които има много гризачи, да носят широки и дълги дрехи, за да избегнат ухапвания от бълхи, да се консултират с ветеринар, ако домашният любимец се разболее след контакт с мъртъв или жив гризач, да се консултират с лекар, ако се разболеят след ухапване от бълха или от гризач, обобщава „Сианс е ви“.

Френската медия "Радио Франс" пък припомня, че преди случаят на зараза в Калифорния в американския щат Аризона през юли пациент почина от белодробна чума, като това беше първи смъртен случай в резултат на заболяването в страната от 2007 г. насам.