По-високи заплати на медицинските специалисти - догодина

Протестиращите медицински специалисти и Министерството на здравеопазването започват серия от разговори с цел да се изработи механизъм, по който ще се усвояват 100 млн. евро за по-високи възнаграждения.

Това стана ясно след среща на представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи със здравния министър Силви Кирилов.

Средствата ще бъдат предназначени за директно индивидуално финансиране за отделните специалисти по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, които работят на трудов договор. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма.

"От догодина ще разпределим много сериозен финансов ресурс за специалистите по здравни грижи", каза на брифинг пред медиите министърът на здравеопазването Силви Кирилов след среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

По думите му гаранцията за увеличението е, че министър Петкова и правителството са идентифицирали проблема. "А на нас остава грижата да намерим механизмите", отбеляза министърът.

"Изключително доволен съм от срещата. Темата беше много отдавна назряла, това не ни е първата среща. Имахме различни варианти и сега тръгваме по по-различен път. Оптимист съм, че ще постигнем добър резултат, който да удовлетворява тези много важни специалности", каза още министърът Кирилов.

Срещата стана възможна след като от БАПЗГ обяви началото на протестни действия от 10 декември. Те поискаха стартова работна заплата от 1550 евро, нормална работна среда и възможност за кариерно развитие.

Участие в националния протест взеха специалисти по здравни грижи от София, Варна, Пазарджик, Видин, Разград, Ямбол, Хасково, Ст. Загора, Кърджали, Смолян, Шумен, Кюстендил, Габрово, Силистра, Монтана и други области на страната.

Във всички тях специалисти по здравни грижи от различни структури - болници, медицински центрове, детски ясли, носеха лентички с надпис „Аз протестирам“. На много от местата медицинските специалисти излязоха и пред лечебните заведения през деня в знак на протест срещу унизителното заплащане, което получават.

Към протеста се присъединиха и от Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи. От сдружението припомниха, че без политическа реакция е останало предложението им за финансиране на дейностите на амбулаториите, които се извършват в дома на пациента.

Исканията за гарантирани по-високи възнаграждения подкрепиха КНСБ и Подкрепа, откъдето призоваха членовете си да се присъединят към протестните действия на своите колеги.

Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) също се присъедини към протеста на професионалистите по здравни грижи.

До намирането на ясно и гарантирано решение на проблема БАПЗГ призовава своите членове да останат в протестна готовност и да не свалят лентичките си с надпис „Аз протестирам!“. Освен това съсловната организация призовава всички политически субекти да не политизират един изцяло социален протест.