Нова програма на МЗ: До 65% ваксинирани деца срещу ротавирусни гастроентерити

Имунизационен обхват от 65% при децата предвижда Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусните гастроентерити 2026 - 2030 г., предложена от Министерството на здравеопазването.

Какви са аргументите

През 2024 г. 25 198 новородени са обхванати със завършена имунизационна схема, като постигнатия имунизационен обхват сред подлежащите на препоръчителна имунизация за 2024 г. е 49,95 %, най-високия за двата програмни периода, но се наблюдава ръст на заболяемостта, която достига стойности от предпандемичния период.

Ротавирусите са водеща причина за инфекциозна диария при кърмачета и деца до 5-годишна възраст в световен мащаб, като децата на възраст между 3 месеца и две години са най-уязвимата група. До своята пета годишнина почти всяко дете бива инфектирано с ротавирус поне веднъж в живота си, аргументират се от здравното министерство.

Според статистиката в тази възрастова група ротавирусите са отговорни за повече от 2 млн. хоспитализации и до 500 000 смъртни случая годишно. В Европейския съюз всяка година са се регистрирали над 3 млн. случая.

Силно заразни

Болните са заразни между 5 до 7 дни. При половината от заболелите деца, отделяне на ротавируси се установява още преди появата на симптоми, а при една трета от тях това продължава и през седмицата след оздравяването. Безсимптомните вирусоносители – 30 до 40% от контактните по-големи деца и възрастните пренасят инфекцията.

Кой е защитен и кой е рисков

Децата от 0 до 6 месеца са защитени от предадените вътреутробно и с кърмата майчини антитела срещу ротавируси. Обикновено имат безсимптомни форми на инфекцията, но отделят вируса с изпражненията си.

Децата във възрастта от 6 до 24 месеца са с най-висок риск, при тях инфекцията протича като остър гастроентерит.

Какви са симптомите

След инкубационен период от 1 до 3 дни заболяването започва с внезапно повишаване на температурата, повръщане, последвани от диария, която води до обезводняване, нерядко може да има и признаци на възпаление на горните дихателни пътища, хрема, кашлица, конюнктивит, дори главоболие. Продължителността на заболяването е средно 12 дни.

Как защитават ваксините

Според клиничните проучвания, пероралните ваксини Rotarix (два приема) и RotaTeq (три приема) предпазват в 74-76% от ротавирусните гастроентерити, изискващи медицинска помощ. Хоспитализациите и спешните прегледи до втората година на детето намаляват до 92-100%. Доказано е по-лекото протичане при по-големите деца и възрастните в годините след въвеждане на ваксинацията.

Предвижда се програмата да се финансира с трансфер от Министерство на здравеопазването към бюджета на НЗОК. Общата стойност за целия период на действието ѝ е 18 млн. 317 хил. лв.