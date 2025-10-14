Решено: Евроволей 2026 ще се играе в София, не във Варна

София ще е домакин на срещите от Евроволей през 2026 г., реши управителният съвет на Федерацията по волейбол. Решението бе очаквано с интерес, тъй като първа Варна бе заявила и гласувала бюджет за домакинството. След силното представяне на тима на световното първенство във Филипините кметът на София Васил Терзиев обяви, че столицата също иска домакинството, а Общинският съвет одобри да отпусне бюджет за това. Финалното решение трябваше да вземе федерацията, която го направи днес на извънредно заседание.

София ще приеме мачовете на българския национален отбор в груповата фаза на Европейското първенство по волейбол. Българският отбор ще играе срещу Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в група "В". Мачовете ще се играят от 10 до 27 септември.

"След извънредно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България. В хода на заседанието бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. За Федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието. Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория", съобщават от БФВолейбол.

Миналата седмица Община Варна излезе с открито писмо до УС на БФВолейбол. ""Дълбоко обезпокоени сме от намерението на Българската федерация по волейбол да се откаже от домакинството на Варна за Европейското първенство по волейбол през 2026 година. Припомняме, че на свое заседание на 31 юли тази година, месеци преди сребърните медали от световното първенство по волейбол на нашите момчета, Общинският съвет на Варна единодушно гласува финансова помощ за федерацията в размер на 420 000 лв. във връзка с провеждането на престижния спортен форум", написаха общинарите.

"По първоначален план домакинството беше свързано с Варна - специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи. Общинският съвет демонстрира готовност и подкрепи проекта - нещо, което заслужава уважение и благодарност от страна на Българската федерация по волейбол. БФВ остава на разположение за съвместна работа с Община Варна в духа на традиционно добрите ни отношения. Федерацията високо цени досегашното партньорство и е отворена за бъдещи домакинства на значими събития, свързани с националния отбор. Сребърните медали, вдъхновението, което момчетата донесоха, и вълнението сред хиляди деца и фенове от цялата страна доведоха до нова необходимост: да осигурим достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете на националния отбор. Зала "Арена София" - с капацитет над 12 000 души - предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо. Решението бе взето с уважение към всички партньори и с ясното убеждение, че оставаме отворени и признателни към всички, които са част от успехите на българския волейбол", написаха от волейболната централа.

София трябва да приеме и два мача от осминафиналите на Евро 2026, както и един четвъртфинал от шампионата.

Столичният общински съвет отпусна 500 000 лева за домакинството на Европейското първенство в София.

Италия, Румъния и Финландия са останалите страни-домакини на първенството.