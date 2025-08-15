Българско волейболно чудо: Националките под 21 г. са на полуфинал след бой над Полша

OFFNews 15 август 2025 в 12:27 739 0
Женският ни национален отбор под 21 години

Снимка Българска федерация по волейбол
Женският ни национален отбор под 21 години.

Продължават великите дни за българския волейбол през тази година! Женският ни национален отбор под 21 години се класира сред четирите най-добри в света. На мондиала в Индонезия нашите победиха Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25: ), показвайки страхотна игра.

По-рано през лятото световната титла спечели българския отбор при жените под 19 години и шестото място на мъжете на същата възраст. 

Мачът срещу Полша бе изключително оспорван, а съперникът много силен. Българки и полякини показаха всичко най-добро за индонезийската публика. През първия гейм постоянно ние бяхме доминиращата сила. Няколко пъти направихме по три поредни точки, но съперничките намираха сили да се върнат. При 19:15 геймът изглеждаше сигурен. Полша обаче намали преднината ни до 20:19. В играта на нерви стигнахме до два геймбола. Загубихме първия, но във втория нямахме грешка – 25:23.

Българките стартираха втората част на крилете на успеха – 4:1. Полша обаче нямаше място за отстъпление и изравни 7:7. Две серии на съперника от по три точки във втората половина на гейма се оказаха решаващи. Битката стана още по интересна след 25:22 за Полша.

Третият гейм беше въпрос на характер за България. Когато Полша ни поведе с 9:5, показахме най-доброто от себе си – 12:11! И отново полски удар – 20:17 за съперника. Като по учебник нашите показаха как се правят обрати – 23:22. Последното равенство в частта дойде при 23:23.

Четвъртият гейм беше удоволствие за българските фенове. Равностойно беше до 14:13 за Полша. Но седем поредни точки за нашите означаваха полуфинал – 20:14. До края момичетата ни се забавляваха и спечелиха с 25:18.

Предпоследният ни съперник ще бъде определен по-късно в мача Япония – Турция.

Представянето на националките на световното първенство в Индонезия е някакво истинско чудо. Отборът на Драган Нешич в първите си четири мача бе регистрирал само една победа и три загуби и едва излезе от предварителната група. След това обаче нашите момичета са просто безкомпромисни. Те отнесоха с 3:0 Тайланд, а след това със същия резултат отнесочме САЩ на осминафинал. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     