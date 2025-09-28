България взе среброто на Световното по волейбол, изгуби срещу Италия

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

Джанлоренцо Бленджини започна с обичайния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Италианците заложиха на състав: Симоне Джанели, Алесандро Микиелето, Роберто Русо, Симоне Анцани, Матия Ботоло, Юри Романо и либеро Фабио Балазо.

Първата точка бе за Италия след атака на Юри Романо по българската блокада. Алекс Грозданов направи първата точка за България при 1:2. Родният тим изравни при 6:6 след атака на Алекс Николов. Тимът на Бленджини излезе за първи път напред в резултата при 10:9 след атака на Ботоло в аут. Грозданов направи ас за 12:10. Контраатака на Мартин Атанасов запази аванса - 14:12, което доведе до първо прекъсване на италианския треньор Фердинандо Ди Джорджи. След това Италия направи четири поредни точки и сега бе ред на Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм аут, за да прекъсне силната серия на Матия Ботоло от сервис. При 14:17 Георги Татаров влезе на мястото на Аспарухов заради посрещането. При резултат 20:17 Бленджини използва и второто си прекъсване, за да се опита да обърна хода на играта. Две блокади на Мартин Атанасов доведоха резултата до 20:21 и Ди Джорджи прекъсна играта. Грешка при подреждането на Алекс Грозданов доведе до директна точка за съперника и четири геймбола при 24:20. Алекс Николов спечели след атака първата точка, но след това Ботоло заби през блокада, като затвори първата част - 25:21.

Вторият гейм започна с точка за България след атака от трудна ситуация на Александър Николов. Атака в аут на Мартин Атанасов даде аванс на италианците - 2:3. По-големият Николов направи 4:4 с пайп през центъра. Ас на Ботоло отвори разлика - 8:5, което накара Бленджини да поиска прекъсване на играта. При 10:5 за съперника в игра отново се появи Георги Татаров, този път на мястото на Мартин Атанасов. Това доведе до две поредни точки за българите. Алекс Николов направи нова брейк точка за 9:11. В игра за България влезе и вторият либеро Димитър Димитров, а тимът намали разликата до 10:11, като Ди Джорджо взе тайм аут. Последва изравняване. Италия отговори с три поредни точки и Бленджини също прекъсна играта. При 16:17 тимът попусна чудесна възможност да изравни след контраатака, а след това Италия отново отвори разлика след серия от мощни сервиси на Юри Романо. Нов ас на Матия Ботоло доведе до успех на Италия и във втората част - 25:17.

В третия гейм Италия поведе с атака на Романо, но България направи малък обрат до 2:1. Играта тръгна точка за точка, като италианците направиха този път повече грешки от сервис, а след две атаки на Мартин Атанасов България стигна до преднина от 11:9, а Ди Джорджи прекъсна веднага играта, за да спре българския устрем. От много трудна ситуация Алекс Николов рискува и направи точка по блокада за 13:10, а след нов блок на Аспарухов разликата стана четири точки и италианският треньор взе нов тайм аут. Блокада на Алекс Николов доведе до 17:11. Алекс Николов направи и важен ас за 20:14. Ас на Мартин Атанасов донесе седем геймбола при 24:17. Аспарух Аспарухов надигра блокада на Италия за последната точка в частта - 25:17.



Четвъртият гейм започна с грешка на Италия от сервис. Съперникът обаче стигна първи до аванс - 5:3 и Бленджини прекъсна играта за инструкции. При 3:6 Венислав Антов смени Аспарухов, като спаси първата си топка, но тя завърши с успешна контраатака на италианците. Изоставане с пет точки принуди Джанлоренцо Бленджини бързо да използва и втория си тайм аут. При 3:9 Преслав Петков влезе на мястото на Илия Петков. Антов направи три поредни точки от атака след влизането си в игра. Италия обаче поддържаше разлика между 5 и 6 точки. Разликата стана почти необратима при 17:9 за действащия световен шампион. До края на мача тимът на Бленджини спечели само точка, а Матия Ботоло направи страхотна серия от сервис и Италия затвори убедително мача - 25:10.

Александър Николов бе най-резултатен в мача с 23 точки - 21 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атанасов показа много стабилна игра с 11 точки, другите българи се ограничиха до 5 или по-малко.

Юри Романо поведе защитилия титлата си Италия с 22 точки. Матия Ботоло помогна с 19, Алесандро Микиелето завърши с 11.

Заради разликата в последния гейм Италия имаше предимство във всички елементи - 46:43 в атака, 10:4 на блок, 13 на 4 при асовете от сервис, както и една грешка повече за българския тим.