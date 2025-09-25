bTV ще излъчи четвъртфинала между България и САЩ по волейбол

Мъжкият национален отбор на България по волейбол излиза за един от най-важните си мачове - четвъртфинала срещу САЩ по пътя към световната титла.

Световното първенство се провежда във Филипините, а bTV ще излъчи пряко сблъсъка. началото на коментарното студио е от 14:30 часа днес, съобщиха от телевизията. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Представянето на лъвовете на световното първенство бележи върхово постижение за последните 15 години. Националите излязоха като победители от груповата фаза, а на осминафиналите убедително отстраниха Португалия.

