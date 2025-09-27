bTV, Нова тв и БНТ ще излъчат на живо финала по волейбол, излизаме срещу Италия

bTV, Нова тв и БНТ ще излъчат пряко утрешния финал на Световното първенство по волейбол, където България излиза срещу Италия. Началният час е 13:30.
В малкия финал в битка на третото място играят Полша и Чехия, след като днес Италия победи категорично Полша с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала във Филипините.
Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.
Отборът ни, воден от треньора Джанлоренцо Бленджини, отстрани днес на полуфинала Чехия с 3:1, а преди това преодоля отборите на САЩ и Португалия.
Националият тим на България ще играе за втори път в историята на финал на световно първенство. Досега имаме сребро от София'70 и бронзови медали от Чехия'49, СССР'52, Франция'86 и Япония'06.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година
Десетки дипломати бойкотираха речта на Нетаняху пред ООН
Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година
Опит за кражба на частите от Паметника на съветската армия