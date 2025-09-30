Посрещнаха волейболистите ни с гвардейска рота и 520 000 лева премия

С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати волейболните национали на България при пристигането им на летище „Васил Левски“ в София днес, предаде БНР.
Отборът се прибра с правителствения самолет "Еърбъс А319" от Истанбул, където по-рано сутринта бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.
Първи от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини и капитанът Алекс Грозданов. Сред официалните гости на посрещането бяха заместник министър-председателят Атанас Зафиров и координаторът на националните отбори Николай Иванов.
Снимка: БГНЕС
Всички от отбора бяха увенчани с лаврови венци и получиха чек от министър Пешев за 520 хиляди лева - премия за целия отбор.
Волейболните ни герои кацнаха на софийското летище "Васил Левски" около 10:15 тази сутрин.
Снимка: БГНЕС
Тимът се прибра в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.
Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".
Подготвена е музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.
30.09 2025 в 11:53
30.09 2025 в 11:50
