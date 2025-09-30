Посрещнаха волейболистите ни с гвардейска рота и 520 000 лева премия

OFFNews 30 септември 2025 в 11:22 968 2
България посрещна своите герои.

Снимка БГНЕС
С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати волейболните национали на България при пристигането им на летище „Васил Левски“ в София днес, предаде БНР. 

Отборът се прибра с правителствения самолет "Еърбъс А319" от Истанбул, където по-рано сутринта бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Първи от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини и капитанът Алекс Грозданов. Сред официалните гости на посрещането бяха заместник министър-председателят Атанас Зафиров и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Снимка: БГНЕС

Всички от отбора бяха увенчани с лаврови венци и получиха чек от министър Пешев за 520 хиляди лева - премия за целия отбор.

Волейболните ни герои кацнаха на софийското летище "Васил Левски" около 10:15 тази сутрин. 

Снимка: БГНЕС

Тимът се прибра в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

Подготвена е музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

    dolivo

    30.09 2025 в 11:53

    да не се "усвоят" парите от треньори и администратори само...

    Октим

    30.09 2025 в 11:50

    Не, че не се радвам, но вече започвам да изпитвам задоволство, че отбора НЕ спечели златото ... Защото, ако това се беше случило до октомври месец 2026 за друго нямаше да се говори и ето хоп ... още една загубена година!
     
