Президентът Владимир Путин призна, че Русия атакува кораби в Черно море.
Това стана по време на брифинга му на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън.
"Ще припомня, че през юни тази година лидерът на киевския режим обяви, че в рамките на 40 дни ще нанесат непоправима щета на Русия и ще разрушат енергийния ни сектор – вече съм говорил за това. Щетата беше нанесена, но на 5 август, както е известно, 40-те дни изтекоха, а резултатът е далеч от очаквания. Да, започнаха да нанасят удари по нашите танкери в Черно море. В отговор, както всички добре знаем, нашите сили започнаха да действат по същия начин, но нашите ответни действия се оказаха много по-болезнени за режима, отколкото опитът да се нанесе щета на нашата икономика" – заяви Путин.Следете новините ни в :
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19.11 2026 в 23:06
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19.11 2026 в 22:41
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19.11 2026 в 22:20
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