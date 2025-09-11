Чарли Кърк – гласът на тръмпизма сред младите американци

Инфлуенсърът, подкастър и консерватор Чарли Кърк, убит вчера по време на публична проява в университета на щата Юта, беше силен глас на протръмпистката младеж в САЩ. Неговият подкаст беше един от най-слушаните в страната. Той редовно организираше лекции и други прояви в американските университети, коментира АФП.

Кърк беше на 31 години и се наложи като важен елемент от предизборната кампания на Доналд Тръмп миналата година благодарение на съоснованата от него младежка консервативна организация „Повратна точка САЩ“ (Turning point USA). Тогава организацията на Кърк организира масирани дейности от типа агитации и събирания на дарения с цел подпомагане на кампанията на Тръмп в ключови щати.

Тръмп обяви смъртта на Кърк вчера, след като инфлуенсърът беше прострелян по време на проява в университета на Юта. Американската политическа класа – десницата и левицата - осъди единодушни това престъпление.

Влиянието на Чарли Кърс, измерващо се в 6,9 милиона абонати в Инстаграм и 3,8 милиона абонати в ЮТюб, послужи до голяма степен на Тръмп, за да привлече на своя страна младите американски мъже, популяризирайки една ултратрадиционалистка представа за семейството.

Кърк беше преднамерено провокативен, защитник на носенето на огнестрелно оръжие. Години наред той обикаляше из университетските кампуси, организирайки оживени дискусии. По време на тези прояви той канеше студентите да дебатират с него пред камерите и пред стотици негови последователи. Тези дискусии бяха повод за Кърк за демонстрира радикалната си риторика пред събеседници, които бяха недобре подготвени за дебатите с него. Всичко това пораждаше и оживени дискусии в социалните мрежи.

Журналисти от агенция Франс прес имаха възможността да се срещнат с Чарли Кърк на подобна проява през октомври в щата Невада. Там той разказваше как ще изкорени всички аборти от страната, защото те са „Холокоста на нашата епоха“ и твърдеше, че администрацията на Джо Байдън е създала еквивалент на „Експедия“ (американска компания за туристически услуги) за незаконните мигранти. Той също така заяви, че „съпротивата пред тиранията може да достигне библейски размери".

"Идеите на Кърк са различни", заяви тогава 22-годишният Ерик Хансън, дошъл да слуша Кърк в университета на Рино. "Това са идеи, в които някои от нас вярват, но които някои от нас понякога се страхуват да изразяват открито“, допълни той.

„Чарли Кърк е харизматичен християнски националист, който играе ролята на говорител на тръмпизма и на екстремистките идеи“, казва Кайли Спенсър, авторка на книга, посветена на него. За написването на тази книга тя е следвала и проучвала в продължение на няколко години младежкото му движение.

Съосновано от Кърк през 2012 г. по времето, когато той беше на 18 години, това движение се превърна за едно десетилетие в най-голямата консервативна младежка група в САЩ. Тя има символична армия от ентусиазирани последователи, от които някои бяха пратени с автобуси на 6 януари 2021 г. за участие в демонстрация, изродила се в атаката срещу Конгреса.

Роден в предградие на Чикаго, Чарли Кърк не завършва обучението си, за да се посвети на политическия активизъм.

За кратко той е под опеката на богати републикански лидери, но накрая успява да се озове в обкръжението на Тръмп. По време на неговата победоносна предизборна кампания през 2016 г. Кърк е личен асистент на сина на милиардера – Доналд Тръмп-младши.

Неговото красноречие му позволява да стане редовен коментатор в консервативната телевизия „Фокс нюз“, а после да има и популярен подкаст.

Онлайн той подхранва дезинформацията относно изборите през 2020 г. в САЩ, които уж били откраднати, както и за Ковид-19. Неговите лъжи понякога се озоваваха директно в устата и на президента Тръмп. През 2018 г. например Кърк невярно твърдеше, че някои протестиращи скандират „Искаме Тръмп“ по време на протестите на френското движение „Жълтите жилетки“. Тръмп после повтори това твърдение.

Освен с консервативното си младежко движение, Кърк се наложи и като един от най-способните да набират средства за предизборни кампании. За целта той дори основа компания, която беше сред основните организации, на които Тръмп повери мисията за събирането на дарения за предизборната кампания през 2024 г.

Компанията на Кърк събра над 100 милиона долара, използвани за акции за убеждаване на консервативния електорат да гласува предсрочно в ключови американски щати. За целта обаче трябваше да се извършат и някои обрати в мисълта, за да може много от републиканците да забравят пък за конспиративните теории, касаещи гласуването по пощата.