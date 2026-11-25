Полша поднови искането си за постоянно разполагане на американски войски на своя територия след две нарушения на въздушното ѝ пространство от страна на Русия в рамките на четири дни. При единия инцидент шведски изтребител под командването на НАТО е получил разрешение да свали руска крилата ракета, но не е открил огън, съобщи „Фокс нюз“.

Временно управляващият полското посолство във Вашингтон Богдан Клих заяви, че е информирал Съвета за национална сигурност на САЩ за инцидентите и отново е повдигнал въпроса за постоянно американско военно присъствие.

„Вчера информирах Съвета за национална сигурност на САЩ за нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети Х-101 и отново обсъдих въпроса за постоянното разполагане на американски войски в Полша“, написа Клих в социалната мрежа Х.

На 20 ноември три руски крилати ракети Х-101 навлязоха в полското въздушно пространство по време на масирана атака срещу Украйна, съобщи БГНЕС.

Шведски изтребител JAS 39 Gripen под командването на НАТО е получил условно разрешение да свали една от ракетите. Заради лошите метеорологични условия обаче пилотът не успял да идентифицира със сигурност целта и не открил огън.

По време на операцията полските военни са проследили 11 потенциално опасни въздушни обекта, три от които са навлезли в страната. В мисията са участвали също полски изтребители F-16, шведски самолет за ранно предупреждение Saab 340, нидерландски самолет за дозареждане и наземни системи за противовъздушна отбрана.

Полската прокуратура потвърди, че откритите на три места отломки са от руски ракети Х-101, произведени през октомври или ноември 2026 г.

Вторият инцидент е от нощта срещу 24 ноември, когато руски дрон навлезе за кратко в полското въздушно пространство. Военните получили разрешение да го свалят, но се отказали заради риска за цивилното население, след като дронът променил курса си.

„Трудно е да си представим, че това е съвпадение, затова предполагаме, че става дума за умишлено действие“, заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски.

След извънредно заседание НАТО разреши разполагането на самолет за далечно радиолокационно откриване и управление AWACS в Полша.

„Съюзниците изразяват пълна солидарност с Полша. НАТО остава единен, готов и ангажиран със защитата срещу всяка заплаха“, заяви говорителят на Алианса Алисън Харт.

През септември полският външен министър Радослав Шикорски съобщи, че Варшава и Вашингтон обсъждат споразумение за разполагане на до 10 000 американски военнослужещи.

По това време в Полша са били разположени около 7000 американски военни на ротационен принцип.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и преди е подкрепял изграждането на постоянна американска военна база там.

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