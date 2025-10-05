WSJ: При визитата на Тръмп-младши в България, Борисов е поискал облекчаване на санкциите по ''Магнитски''

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял от “Турски поток” и за облекчаване на санкциите "Магнитски". Това твърди американският вестник "Уолстрийт джърнъл".

Сред санкционираните в България по глобалния закон са лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, бизнесменът Васил Божков и др.

Данните за разговорите Борисов -Тръмп-младши, при визатата на последния тази пролет, се появяват в очерк за Гентри Бийч, приятел от колежа на първородния син на президента на САЩ. В статията "Той споменава името на Тръмп-младши в преследване на сделки за милиарди долари", посветена на Бийч, изданието посочва, че той оставя следа от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери, за да осигури инвестиции в минно дело, петролни тръбопроводи и недвижими имоти.

Българската връзка

"По време на пътуванията си след встъпването в длъжност, има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат: България", пише WSJ.

Местните власти искат да привлекат американски инвеститор за "Балкански поток", 300-километровия участък от последния голям газопровод, който все още доставя руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната (Лукойл). Американските инвестиции биха засилили връзките с Вашингтон, надяват се те, посочва изданието.

Бийч от месеци проучва сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи преработката на руски петрол в рафинерията. Той предвижда, че това ще донесе значителни печалби, когато в Украйна настъпи мир – “в не толкова далечно бъдеще”, според него.

Хора, които са разговаряли с Бийч за българските активи, твърдят, че той открито е подчертавал връзките си с Тръмп-младши, понякога оставяйки впечатлението, че работят заедно. Въпреки това той оставя събеседниците си неясни относно реалното му влияние.

Тази пролет Бийч съобщава на някои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента действително пристига през април като част от обиколка с изяви в Източна Европа.

Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видя възможност: Рекламирането на газопровода и други български активи можеше да му осигури среща с президента на САЩ, с когото се срещна през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчаване на санкциите по Закона “Магнитски” за някои от близките си съюзници, пише WSJ.

Срещата: Борисов и Тръмп-младши

Борисов се присъединява към Тръмп-младши на обяд с ръководители от крипто компанията Nexo, която е поканила сина на президента. Там той споменава желанието си за американска инвестиция в газопровода, изваждайки хартиена карта. Според присъствалите Борисов разговаря с преводач.

Според изданието, което цитира близък до Тръмп-младши, синът на американския президент е бил озадачен от разговорите за газопровода и е заявил, че няма интерес към него.

Кирил Петков: Абсолютен срам за Борисов

“Като бивш премиер ме е срам да чета днес във Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на “Турски поток” срещу какво?! Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов – като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!", коментира в неделя във фейсбук бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков.