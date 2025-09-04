Коща: България допринася съществено за европейската подкрепа за Украйна

Мястото на България в „Коалицията на желаещите“ е там, където е решението на НС, а то е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна.

Това подчерта премиерът Росен Желязков на брифинг на срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

По думите му ангажиментите на България ще се изпълняват единствено в рамките на решението на Народното събрание – чрез участие с антиминни и спомагателни кораби, както и предоставяне на летищна и друга инфраструктура.

От своя страна Коща подчерта, че Европа стои плътно зад Украйна.

„Нашата подкрепа помогна страната да остане суверенна през тези три години и половина. България допринася със своя опит и регионални познания и е от основно значение за общите ни усилия“, заяви председателят на Европейския съвет. Той добави, че поведението на Русия излиза извън рамките на войната – чрез хибридни и кибератаки, както и опити за подкопаване на демокрацията в Европа.

Югоизточната ни съседка Турция е сред 26-те държави, за които по-рано днес френският президент Еманюел Макрон съобщи, че са готови да изпратят войски в Украйна. Това припомни и председателят на Европейския съвет Антонио Коща след срещата си с премиера Росен Желязков.

Сред страните в тази група попадат не само европейски държави като Норвегия, Исландия и Турция, но и партньори като Канада, Нова Зеландия и Австралия. Тези 26 страни са се съгласили да обединят усилията си, за да предоставят гаранции за сигурността на Украйна. Целта е дългосрочен мир чрез укрепване на украинската армия и възпиране на бъдещи атаки от Русия.

Всяка от държавите ще има различна роля и ангажименти – някои ще разположат свои хора на място, други ще предоставят присъствие в Черно море или авиационна подкрепа във въздуха. Всичко това ще се определя според националните им решения и закони.

"ЕС ще осигури финансова подкрепа на украинската армия, ще удължим и разширим нашата мисия за учения и възстановяване на украинските сили, отбраната им и най-вече - присъединяване на Украйна към ЕС. Трябва да работим много усилено за това", отговори Коща на въпрос кои са тези 26 страни.

По-рано през деня двамата лидери участваха в заседание на т.нар. „Коалиция на желаещите“, като премиерът Желязков се включи онлайн. Малко по-късно Коща пристигна в София, а след кратка среща с него двамата излязоха пред медиите в резиденция „Бояна“.

Антонио Коща определи визитата си като „много важна“, подчертавайки, че целта е „да бъде близо до българските граждани и да се работи съвместно за следващата политическа година на ЕС“. Той припомни, че посещението му в София идва непосредствено след срещата на високо равнище в Париж.

В хода на разговорите двамата лидери обсъдиха редица ключови теми - от европейската отбрана и сигурността в Черно море до енергийната независимост, разширяването на ЕС и ситуацията в Близкия изток.

Желязков изтъкна, че енергетиката и търговията вече се използват като инструменти за натиск, а Черноморският басейн трябва да се разглежда като част от по-широката европейска система за сигурност. България, заедно с Румъния и Турция, продължава да настоява за създаване на европейски център за морска сигурност.

„Западните Балкани остават стратегически приоритет. Разширяването на ЕС гарантира сигурност и просперитет. „За Северна Македония – нашата политика остава непроменена и единственият път напред за нея е изпълнението на договореностите от юни 2022 г. без тяхната ревизия“, посочи премиерът.

Сред обсъдените теми бяха още приемането на България в еврозоната, намаляване на административната тежест за бизнеса и засилване на европейската отбрана. Коща поздрави страната за постиженията през последните месеци – членството в Шенген и напредъка към присъединяване към еврозоната от 1 януари, както и похвали решението на България да увеличи парите за отбрана.

Посещението е част от неговата обиколката на столиците на страните-членки на Европейския съюз. Визитите в двете съседни държави са част от инициативата „Обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз“, която ще се проведе между 1 и 19 септември.

Коща пристигна у нас от Букурещ, а целта на обиколката му е набелязването на политически приоритети за следващите заседания на Европейския съюз.