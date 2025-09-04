Макрон: 26 държави са готови да пратят войски в Украйна или да финансират контингенти

35 държави се съгласиха да предоставят на Украйна гаранции за сигурност. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на разговор с журналисти след срещите на „Коалицията на желаещите“ в Париж.

„Нашият подход към гаранциите е следният: първо, никакви ограничения върху формата на украинската армия. Няма ограничения върху размера на силите или способностите. Искаме също така да предоставим на Украйна възможности за възстановяване на украинската армия. За да може тя стратегически да възпира всяка потенциална агресия. И точно затова събрахме вноски от всички държави“, каза Макрон.

Той добави, че вторият елемент са силите за възпиране, които ще гарантират сигурността в Украйна.

„Днес 26 държави официално се ангажираха да изпратят или контингентни сили в Украйна, или да внесат определени средства в подкрепа на тази коалиция, за да гарантират сигурността на Украйна в морето или във въздуха. Тези сили не са за да водят война срещу Русия, а за да гарантират мир. А също и за да изпратят стратегически сигнал за предотвратяване на възобновяването на бойните действия“, добави Макрон.

Френският президент заяви още, че контакти между САЩ и Русия ще се осъществят в бъдеще. И страните от „Коалицията на желаещите“ сигнализираха, че тези контакти трябва да бъдат продуктивни.

Макрон заяви:

„Ясно сигнализираме, че всички сигнали трябва да се превърнат в реалност, което беше договорено преди две седмици. Че трябва да има среща между двамата президенти, след това тристранна среща и четиристранна среща. Ако Русия откаже конкретни мирни преговори, тогава ще дадем ясен отговор на този отказ от страна на Русия.“

На въпрос на журналисти за броя на войските, които съюзниците биха могли да изпратят в Украйна, Макрон отговори, че не е готов да даде тези подробности.

„Дори не сме споделили цялата информация помежду си. Нашите министри на отбраната, началници на Генералния щаб, работят в много секретна рамка. Това е нашата линия на защита, няма да разкрием подробностите за нашата организация на Русия. Попитайте Путин колко войски е събрал по границите на Украйна. Няма да дадем на руснаците тази информация. Но нашите началници на Генералния щаб имат тази информация.“

Преди това журналисти от BBC съобщиха, че Великобритания и нейните съюзници са готови да подкрепят Украйна както до преговорите за прекратяване на войната, така и за да осигурят бъдещо мирно споразумение. Отбелязва се, че предложеното споразумение предвижда продължаване на обучението на украинската армия и военна помощ.

В същото време The New York Times пише, че Украйна не вярва в гаранциите за сигурност от съюзниците, затова се фокусира върху многомилиардна програма за натрупване на оръжия, която ще бъде финансирана от Европа. Отбелязва се, че това ще възпре Москва от повторна атака.