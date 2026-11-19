Жълт код за силен вятър е обявен в 15 области в страната днес, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупредителният жълт код е в сила за областите - Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, София-област, София-град, Силистра, Търговище и Шумен.

Според прогнозата за времето днес вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и следобед ще се усилва. Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони следобед ще превали.

Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 19°.Над Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди пладне ще духа до умерен югозападен вятър.

Следобед ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.



Над планините облачността ще е предимно значителна. Следобед в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, следобед и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.



В петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще се задържи все още сравнително топло с минимални температури между 9° и 14°, а максималните ще бъдат между 15° и 20°.

В събота ще е ветровито и все още сравнително топло. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. На места от запад на изток ще превали дъжд.

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