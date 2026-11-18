Китайският президент Си Дзинпин отреди почетното място до себе си на американския президент Доналд Тръмп по време на официалната вечеря на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Руският президент Владимир Путин не получи място на същата маса, а при общата снимка китайският лидер лично му посочи къде да застане – далеч от Тръмп. Сцената привлече внимание в навечерието на първата тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия, насрочена за 19 ноември.

На кадри от официалния прием на 18 ноември се вижда как Путин се приближава до Тръмп и Си Дзинпин, ръкува се с американския президент и разменя с него няколко думи.

Когато идва моментът за общата снимка, китайският лидер с жест посочва на Путин къде да застане. Тръмп остава непосредствено до Си Дзинпин, а между китайския президент и Путин застава съпругата на Си – Пън Лиюен. От другата страна на руския президент е виетнамският лидер То Лам.

По време на последвалата официална вечеря Тръмп получава място до китайския президент на централната маса, докато Путин е на отделна маса, съобщават медии, отразяващи срещата.

Различното отношение към двамата президенти пролича още при пристигането им в Китай.

Си Дзинпин лично посрещна Доналд Тръмп на летището в Шънджън – необичаен жест за китайския държавен глава. Двамата се поздравиха сърдечно, прегърнаха се и преминаха заедно по червения килим.

Путин не получи подобно посрещане. На летището руският президент беше приветстван от Цай Ци, високопоставен представител на ръководството на Китайската комунистическа партия.

Разлика имаше и в музикалния съпровод на официалните церемонии. За американския президент прозвуча националният химн на САЩ, докато пристигането на Путин беше съпроводено от „Трепак“ от балета „Лешникотрошачката“ на Пьотр Чайковски.

В дипломатическия протокол подобни детайли – кой посреща гостите, къде застават за официалните снимки и как са разположени на масата – могат да имат политическо значение.

Засега обаче няма официално потвърждение, че подреждането е било замислено като демонстративно дистанциране от руския президент, а не е следвало предварително определен протокол.

Контрастът е особено забележим на фона на отношенията между Москва и Пекин, които продължават да определят партньорството си като стратегическо.

По-рано през деня Си Дзинпин и Владимир Путин проведоха двустранни разговори, по време на които обсъдиха международни въпроси, включително войната в Украйна.

На 19 ноември предстои тристранна среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин, на която се очаква да бъдат обсъдени контролът върху ядрените оръжия, международната сигурност и основните конфликти.

Според публикации в медиите Москва е настоявала войната в Украйна да бъде включена в дневния ред, но информацията за окончателния обхват на разговорите остава противоречива.

Още преди началото на преговорите обаче домакинът на срещата демонстрира различно протоколно отношение към двамата си гости: Тръмп получи мястото непосредствено до Си Дзинпин, докато Путин остана встрани.

Видеото от вечерята можете да гледате ТУК.

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