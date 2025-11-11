Реакция по повод комисията ''Сорос'': Атаките срещу гражданските организации подкопават демокрацията

Атаките срещу гражданските организации подкопават демокрацията, заявиха от Национална мрежа за децата по повод създаването на комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България.

Национална мрежа за децата изразява своята дълбока загриженост от създаването на временната парламентарна комисия. Решението беше прието на 6 ноември 2025 г. по предложение на ДПС – Ново начало. Паралелно с това в Народното събрание бяха внесени и законопроекти, целящи да ограничат участието на гражданските организации в училищна среда.

В тази връзка НМД изпрати отворено писмо до президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание и до широката общественост с призив за защита на принципите на демокрацията и правовата държава.

Публикуваме пълния текст на отвореното писмо:

"На 6 ноември 2025 г. беше създадена временна комисия в Народното събрание, която ще разследва дейността на филантропите Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България. Комисията беше предложена от ДПС-Ново начало (ДПС-НН) и подкрепена от нея и други парламентарно представени партии и независими народни представители. Междувременно са внесени поредните законопроекти, които ограничават гражданските организации от работа в училище.

Създаването на такава комисия и тези законодателни инициативи се случват на фона на силно критикуваното от бизнеса и синдикатите предложение за Закон за държавния бюджет за 2026 г. и на признанието от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е лобирал за сваляне на санкциите за корупция, наложени на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

Гражданските организации се превръщат в мишена в момент, когато политиците нямат отговор на истинските проблеми в държавата като растящ ресурс за заплати в публичния сектор, сериозен бюджетен дефицит, планирано драстично увеличение на държавния дълг и силно влошена инвестиционна среда. Нямат отговор и за проблемите на децата – качествено здравеопазване, образование и закрила. Вместо да поеме отговорност за неспособността си да подобри живота на българските деца, Парламентът избира да търси врагове там, където има партньори.

Създаването на тази комисия не решава нито един от истинските проблеми – нито ниските доходи, нито липсата на реформи в социалната и образователната система, нито високата поляризация в обществото. То е поредната отклоняваща вниманието на обществеността сензация, чрез която се заклеймяват и демонизират хора, работещи десетилетия наред за социална промяна, демократични институции и пълноценна европейска интеграция.

Вместо да полага усилия за намиране на решения за намаляване на бедността, изсветляване на икономиката, ефективни социални трансфери и качествени социални услуги за най-уязвимите граждани, в т.ч. децата на България, Парламентът атакува гражданските организации, които работят в помощ на държавата и най-нуждаещите се групи от населението.

Неправителствените организации само в последните 5 години са допринесли за инвестирането на стотици милиони лева в помощ и подкрепа на хора, живеещи в бедност, за по-добро образование, здравеопазване и грижа.

Това финансиране идва от международни донори, в т.ч. Европейската комисия, Норвежкия финансов механизъм, различни правителствени и частни донори. С получените средства организациите изпълняват реални дейности, като подпомагат и понякога дори изпълняват ангажимент на държавата в предоставяне на здравни, социални и образователни услуги, достъп до култура, основаване и финансиране на социални предприятия и много други. По силата на проектното финансиране, разходването на тези средства е целево, а отчитането – стриктно, прозрачно и проверимо в публичното пространство.

Подобни комисии и законодателни инициативи са в противоречие с член 11 и член 12 от Хартата на основните права на Европейския съюз, които гарантират свободата на изразяване и правото на сдружаване. Те влизат и в разрез с препоръките на Венецианската комисия и Съвета на Европа относно защитата на гражданското пространство. Когато доверието в държавата и нейните институции е силно разклатено, тъкмо гражданските организации са тези, които остават близо до хората, разбират проблемите им и дават гласност на тревогите им.

Ние сме гласът, който изобличава злоупотребите, настоява за отчетност и напомня, че държавата е на всички, а политиците в правителството и Парламента заемат изборни длъжности и дължат на гласоподавателите си прозрачност и грижа.

Държава, която се страхува от гражданите си и техните обединения, е слаба! Общество, което защитава децата си и онези, които работят за тях, е силно! Призоваваме за отпор на опитите да бъде ограничена и преследвана дейността на гражданските организации, тъй като това ще бъде поредният удар срещу принципите на демокрацията, правото на свободно сдружаване и правовата държава въобще.

Можете да подпишете и позицията на Български център за нестопанско право (БЦНП) тук."