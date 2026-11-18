"Човек" (human) е думата на годината според речник "Кеймбридж". Нейното определение е "притежаващ качествата, недостатъците и чувствата, които хората имат, за разлика от боговете, животните и машините", предаде Би Би Си.

Главният редактор на речника Колин Макинтош заяви, че заради развитието на изкуствения интелект (ИИ) е нужно все по-често да се казва думата "човешки" за дейности, които преди са можели да бъдат извършвани единствено от хора.

Проучване на Макинтош показва, че честотата на употребата на думата human в английския език се е увеличила четири пъти от 1900 г. насам.

Наблюдава се засилена употреба на сложни думи и изрази като human-made (създадено от човек) и human-driven (управлявано от човек). Те се използват, за да разграничат труда, качествата и уменията на хората от тези на ИИ.

"Опасенията от това какво биха могли да загубят хората, когато прехвърлят мисловната си дейност на машини, ни накараха да преосмислим до каква степен разчитаме на изкуствения интелект", добави Макинтош.

Актрисата Скарлет Йохансон заяви, че ИИ е "атака срещу човешката креативност". Джефри Хинтън, носител на Нобелова награда за физика, който често е наричан "кръстникът на изкуствения интелект", предупреди, че създаваме чужди същества.

"Готов съм да бъда егоист и да избера хората", подчерта Хинтън.

Д-р Том Макклеланд, философ в Кеймбриджкия университет, заяви, че в момента обществото се опитва да разбере каква е разликата между човешкия и изкуствения ум.

"Изкуственият интелект ще е сериозно изпитание за човечеството. Има риск ИИ да задълбочи съществуващите неравенства, но има и възможност да помогне с преодоляването им", отбеляза проф. Рейчъл Адамс, експерт по управлението на изкуствения интелект и човешките права в Кеймбриджкия университет.

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