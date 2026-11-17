Коледна добавка от 50 евро ще получат около 500 000 нуждаещи се в България, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV тази сутрин.

Сред подпомаганите са пенсионерите с ниски доходи - около 360 000 души, чиито средства са под линията на бедност.

Право да получат добавката имат и хората, които са одобрени за целева помощ за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа. Право на добавката имат и хората, които получават социални помощи от държавата.

Изплащането на средствата ще започне на 20 ноември по банковите сметки на правоимащите. Хората, които получават пенсиите си в пощенските станции, ще могат да вземат добавката от 23 ноември.

Възможно е да има известно забавяне при част от получателите, които не са подали заявления за целева помощ за отопление. Те също ще получат предвидените 50 евро, уточни социалният министър.

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