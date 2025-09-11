Информационни табла в училище ще запознаят децата с еврото

В училищата ще има информационни табла, по които учителите ще запознаят децата с новите евробанкноти и монети. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на информационно събитие за еврото, което се проведе в Благоевград, съобщава БТА. Това ще бъде част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
Според министъра предизвикателствата пред образователната система са относително скромни спрямо тези пред другите институции. Той увери, че от Министерство на образованието и науката ще направят всичко, което е необходимо за лесната адаптация на учениците към единната европейска валута.
"В учебниците имаме задачи и картинки, свързани с българския лев, това не е проблем. Няма да печатаме предварително учебници. Учителите си знаят работата как бързо да трансформират задачите", добави още той.
Според него големите ученици по-бързо ще свикнат с промяната, а на малките ученици ще помогнат родителите и учителите.
"Всъщност ние всеки ден, когато им даваме средства, ги учим на парични отношения и финансова грамотност. При последните промени в учебните програми преди 10 години бяха заложени немалко теми с финансовата грамотност. Не ни е това проблемът, проблемът ни е с базовата и функционална неграмотност, заяви министърът на образованието. Проблемът ни е с това да мотивираме повече деца да учат по-задълбочено математика и природни науки", обясни Вълчев.
По повод реформите в образованието министърът посочи, че има проблем с начина, по който се изучават математика и природни науки в училище. Проблемно според него е и инженерно техническото образование.
"Само 8 процента в икономическите университети кандидатстват с математика. Тази година, когато обвързахме приема с матура по математика, останаха доста незапълнени места", каза Вълчев.
По думите му работодателите търсят икономисти, които могат да смятат, а не просто студенти по икономика.
Той допълни, че в обществото липсва смислен разговор по много теми и което все по-често се моделира от алгоритми на социални мрежи. Вълчев посочи логическото мислене и концентрацията като основни необходими умения в ерата на изкуствения интелект, но това са предизвикателства за нашите ученици.
"Слава Богу, последните 25 г. европейската интеграция, която започна преди членството ни в Европейския съюз (ЕС), ни е донесла само позитиви. Доходите по паритет на покупателна способност в началото на века бяха 28 на сто от средните за ЕС. По последни данни на Евростат за миналата година са 66 на сто от средните за ЕС и почти сме настигнали останалите страни, които бяха преди нас, при условие, че брутният вътрешен продукт се е повишил като цяло", каза още министърът.
"Това се дължи на всички институционални промени, които бяха направени, на развитието на икономиката, на средата, на това, което наричаме конвергенция. Няма как да имаме конвергенция и да нямаме инфлация, няма как да имаме доходна конвергенция и увеличението на доходите да не проникне в цените на всички стоки и услуги. Така че конвергенцията винаги е съпътствана с инфлация", завърши той.
