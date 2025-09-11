Информационни табла в училище ще запознаят децата с еврото

В училищата ще има информационни табла, по които учителите ще запознаят децата с новите евробанкноти и монети. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на информационно събитие за еврото, което се проведе в Благоевград, съобщава БТА. Това ще бъде част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Според министъра предизвикателствата пред образователната система са относително скромни спрямо тези пред другите институции. Той увери, че от Министерство на образованието и науката ще направят всичко, което е необходимо за лесната адаптация на учениците към единната европейска валута.

"В учебниците имаме задачи и картинки, свързани с българския лев, това не е проблем. Няма да печатаме предварително учебници. Учителите си знаят работата как бързо да трансформират задачите", добави още той.

Според него големите ученици по-бързо ще свикнат с промяната, а на малките ученици ще помогнат родителите и учителите.

"Всъщност ние всеки ден, когато им даваме средства, ги учим на парични отношения и финансова грамотност. При последните промени в учебните програми преди 10 години бяха заложени немалко теми с финансовата грамотност. Не ни е това проблемът, проблемът ни е с базовата и функционална неграмотност, заяви министърът на образованието. Проблемът ни е с това да мотивираме повече деца да учат по-задълбочено математика и природни науки", обясни Вълчев.

По повод реформите в образованието министърът посочи, че има проблем с начина, по който се изучават математика и природни науки в училище. Проблемно според него е и инженерно техническото образование.

"Само 8 процента в икономическите университети кандидатстват с математика. Тази година, когато обвързахме приема с матура по математика, останаха доста незапълнени места", каза Вълчев.

По думите му работодателите търсят икономисти, които могат да смятат, а не просто студенти по икономика.

Той допълни, че в обществото липсва смислен разговор по много теми и което все по-често се моделира от алгоритми на социални мрежи. Вълчев посочи логическото мислене и концентрацията като основни необходими умения в ерата на изкуствения интелект, но това са предизвикателства за нашите ученици.