Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от помощта на Китай или Русия, за да сложи край на войната с Иран, съобщи Анадолската агенция.

„Нямаме нужда от никаква помощ. Унищожихме военноморските им сили, победихме военновъздушните им сили, унищожихме противовъздушната им отбрана“, заяви Тръмп пред Fox News в китайския град Шънджън, преди тристранната си среща с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Той каза, че иранските ракетни възможности са „намалели до около 12-13% от предишното си равнище и те искат да сключат сделка, така че нямам нужда от помощ. Няма да отида да моля за каквато и да било помощ“.

Тръмп заяви, че САЩ имат „пълен контрол над Ормузкия проток“. Той добави, че Китай и Русия са се „държали много добре“ със САЩ и не са „извели кораби в морето“.

По отношение на преговорите с Техеран Тръмп заяви: „Те искат да сключат сделка, но аз искам споразумение, което да бъде трайно. Ще приключа с това – скоро. Искам да кажа, че по един или друг начин ще сложим край.“

Попитан защо е предимство да се срещне едновременно със Си и Путин, Тръмп отговори: „Защото те работят заедно. Имат отношения помежду си“. Той добави, че тези отношения „никога не е трябвало да бъдат допускани“, като заяви, че бившият президент Барак Обама „ги е сближил заради енергетиката“.

„Китай има огромна нужда от енергия, а Русия разполага с енергийни ресурси и изведнъж това се случи. Но мисля, че се справяме много добре. И двамата харесват Тръмп“, добави той.

Попитан за съобщенията за ирански заговор за взривяване на „мръсна“ бомба във Вашингтон, Тръмп заяви: „Има индикации, че Иран проучва възможностите за използване на газ и биологични оръжия – нещо ужасно – както и други средства. Ще видим. Ако това се случи, ще ги унищожим“.

Изявленията му идват на фона на продължаващото високо напрежение в региона заради войната между САЩ, Израел и Иран, започнала с общи удари на 28 февруари. Техеран отвърна с атаки срещу Израел и държави от Персийския залив, в които има американски военни бази.

През юни САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, но той така и не беше приложен изцяло заради разногласия относно свободата и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. От юли насам периодично се подновяват сблъсъците.

Войната е отнела живота на хиляди хора и е довела до повишаване на цените на петрола и природния газ в световен мащаб.

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