Илон Мъск каза, че се е почувствал "доста глупаво" заради размера на вложените от него средства в кампанията за междинните избори в САЩ, загубени тежко от Републиканската партия, предаде Ройтерс.

"Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари, без да видя особена полза срещу това", каза вчера Мъск по видеоконферентна връзка при участието си във форум, организиран от "Ню Йорк таймс".

Той добави, че е възможно кандидатите на републиканците да се бяха представили по-лошо, ако не са били парите му, но посочи, че резултатът така или иначе показва, че парите в дадена кампания не могат да я спечелят сами по себе си.

"Може би, ако можех да върна времето назад, нямаше да похарча толкова пари", каза Мъск.

Изпълнителният директор на компаниите "Тесла" и "Спейс Екс" и най-богат човек в света похарчи близо половин милиард долара, за да подкрепи кандидатите на републиканците на изборите и за да остане Тексас под техен контрол – родният щат на неговата автомобилна марка "Тесла", на компанията му "Спейс Екс" и на планирано от него съвместно предприятие между двете компании за производство на чипове.

Вложените от него средства не попречиха на демократите да спечелят и двете камари на Конгреса, а техният представител Джина Инохоса победи републиканеца Грег Абът в битката за губернаторското място в Тексас, сериозен неуспех за президента на САЩ Доналд Тръмп, който е близък съюзник на Мъск, за чието избиране технологичният милиардер също помогаше активно.

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