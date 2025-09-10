СЕМ: Кошлуков ни заплашва с полиция, съд, прокуратура и ЧСИ

Изпълняващият длъжността генерален директор на БНТ Емил Кошлуков е изпратил писмо със заплахи към Съвета за електронни медии. В писмото той предупреждава, че съд, прокуратура, полиция и частен съдебен изпълнител ще налагат глоби на членовете на СЕМ, съобщи председателят на медийния регулатор Симона Велева.

С четири гласа „за“ и един „против“ на днешното си заседание СЕМ промени начина на кандидатстване за поста на генерален директор на Българската национална телевизия, съобщава БТА.

„Заявления за участие и приложения към заявленията се подават от кандидатите за генерален директор на БНТ лично на български език. Заявлението и документите се подават в писмена форма на хартиен носител или в електронна форма на електронен носител при спазване на член 5, ал. 1 от процедурата. Документи, подадени по пощата или по куриер, не се приемат. Служител от деловодството на Съвета за електронни медии обработва документите, съгласно процедурата. Подадените документи се заключват в каса на СЕМ, достъп до която има определен от председателя служител с нарочна заповед. Касата се отключва и документите се предават от служителя на председателя на техническата комисия, която се определя с допълнително решение на СЕМ“, гласи одобреното днес предложение на Симона Велева.

Писмото на Кошлуков

Повод за внесената от нея точка е писмо от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков от вторник.

„След като Съветът за електронни медии изпълни решението на Върховния административен съд и за втори път не успя да избере генерален директор на Българската национална телевизия, същия ден с ново решение Съветът стартира нова процедура. В хода на действието на тези две решения бяха подадени общо 10 жалби от основно двама жалбоподатели – г-жа Ирина Величкова и господин Емил Кошлуков, като двамата жалбоподатели предприеха всички възможни действия за осуетяване на изпълнението на законовите правомощия на СЕМ по Закона за радиото и телевизията, а именно да се избере нов генерален директор на Българската национална телевизия. Стигна се до там, че вчера, 9 септември, изпълняващият длъжността генерален директор Емил Кошлуков изпрати писмо със заплахи към членовете на СЕМ, в които предупреждава, че съд, прокуратура, полиция и частен съдебен изпълнител ще налагат глоби на членовете на СЕМ, като обръща внимание, че СЕМ е изпълнил определението на съда и подобни заплахи са, на първо място несъстоятелни, на второ място - абсолютно недопустими и нито един от членовете на СЕМ, нито Съветът като колективен орган следва да търпи такова поведение и опити за сплашване“, каза председателят на СЕМ.

Член на СЕМ към колежките си: Ако се наложи, ще заведа съдебен иск към всяка една от вас

Членовете приеха новото предложение на председателя на СЕМ Симона Велева с четири гласа „за“ и един „против“ – този на Галина Георгиева. Тя се обърна към колегите си - Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и Пролет Велкова, „че незаконните решения на СЕМ не водят до законно избран генерален директор на БНТ. Аз наказателна отговорност за това, че някой въвлича Съвета като колективен орган, няма да нося и категорично се разграничавам. Финансови санкции няма да търпя. И в случай, че такива бъдат наложени, ще заведа съдебен иск към всяка една от вас“, каза Галина Георгиева.

Във връзка с писмото на Емил Кошлуков Габриела Наплатанова предложи Съветът да излезе с обща позиция. Това предложение също бе прието с четири гласа „за“ и един „против“. Галина Георгиева каза, че гласува "против", защото не счита, че към нея е упражняван медиен или политически натиск.

Всички останали членове на СЕМ заявиха, че намират за неприемливи тонът и наративът на Емил Кошлуков. Както и че целта им е осъществуването на прозрачен избор на генерален директор на БНТ.

Пролет Велкова определи като подвеждащо твърдението на Георгиева, че се предприемат незаконосъобразни действия.

„Не само право, но и задължение на СЕМ е да избере генерален директор на БНТ. Доминирането, злоупотребата с право и медийният натиск за осуетяване на това правомощие на СЕМ не следва да бъде толерирано. Следва да се предприемат всички възможни законови и процедурни решения, за да може да се обезпечи това правомощие на СЕМ. Твърде дълго СЕМ не изпълняваше това свое задължение заради продължилата повече от три години сага от 2022 г., и трябва с общи усилия да се търси изход от тази ситуация, като всяка една от нас може да прави конструктивни предложения с ясното съзнание за отговорността, която носи“, каза Велева.